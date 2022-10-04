Система протидії дронам SKY CTRL, на яку збирала гроші ІТ-спільнота, вже стала на захист України

4 октября 2022 г., 14:15

З кінця вересня антидрон система SKY CTRL стала на захист України на одному з найгарячіших напрямів фронту. Система майже стовідсотково розрізняє будь-які дрібні літаючі об’єкти у радіусі 10 км, як вдень, так і вночі. Також – глушить і збиває з курсу ворожі безпілотники вагою 20-30 кг, наприклад російські «Орлани». На додаток, пристрій простий в експлуатації та максимально автономний.

Ідея придбання нової для України антидрон системи належить IT спільноті DOU.ua та виникла ще у березні. Її підтримали благодійний фонд KOLO та Parimatch. Збір грошей DOU разом з KOLO запустили у червні. Українській IT-спільноті вдалося за 8 днів зібрати понад 7 млн грн. Фінальний одноразовий внесок у розмірі 1 млн грн. зробив Parimatch, ставши партнером ініціативи. Близько місяця пішло на отримання дозвільної документації на експорт від структур ЄС.

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