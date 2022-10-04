Розумний екран Huawei Car Smart Screen Pro має надширококутну подвійну 3K-камеру

4 октября 2022 г., 16:25

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Компанія Huawei випустила розумний екран для автомобілів Car Smart Screen Pro, який підтримує смарттехнології для вдосконалення автомобіля, щоб зробити процес кермування ще більш цифровим і комфортним.



Новий розумний екран Huawei підтримує наступні можливості:

• робочий стіл Huawei HiCar;

• надширококутну подвійну 3K-камеру;

• звучання, що завжди з вами.



Робочий стіл HiCar дозволяє відтворювати на екрані важливу інформацію, яка доступна в один дотик. Окрім навігації на розділеному екрані домашньої сторінки, функція підтримує безліч різноманітних універсальних опцій:

• складання переліку справ;

• прогноз погоди;

• безперервне функціонування;

• налаштування;

• інші елементи, що автоматично можуть бути створені на смартфоні під час запуску навігаційного завдання.



Надширококутна подвійна 3K-камера дозволяє робити над чіткі записи щодо водіння, а вбудована пам'ять робить її більш надійною та ефективною.



Звучання, що завжди з вами. Пристрій виведення звуку автоматично перестає відтворювати аудіо, коли власник автомобіля виходить з нього разом зі своїм смартфоном.



Надіслати інформацію про місцеперебування смартфона на смартекран стало ще легше — достатньо просто струсити телефон.



Конструкція розумного екрана Huawei Car Smart Screen Pro включає мінімалістичний тонкий корпус. Інтегрований дизайн пристрою робить його природною частиною інтер’єру автомобіля.



Зазначено, 8,9-дюймовий інтелектуальний екран з роздільною здатністю 1920 x 720 підходить до більш ніж 85% пасажирських автомобілів. Він не перекриває площу огляду, його якість відтворення не страждає від яскравого освітлення, а зображення чітки з усіма деталями.

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