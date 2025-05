Samsung Display представила найпередовішу OLED-технологію на виставці Computex 2025

23 мая 2025 г., 16:35

Компанія Samsung Display за участі у виставці COMPUTEX 2025 уперше представила UT One, а також низку рішень із низьким енергоспоживанням, оптимізованих для IT-пристроїв, як-от ноутбуки та планшети. Компанія також продемонструвала прототипи QD-OLED з ультрависокою роздільною здатністю та ультрависокою частотою оновлення, які змінять ринок моніторів преміумкласу.



«ІТ-ринок стрімко переходить від РК-дисплеїв до OLED, і ця трансформація буде добре помітною на COMPUTEX», - сказав Джонх'юк Лі (Jonghyuk Lee), виконавчий віцепрезидент, голова підрозділу великих дисплеїв і керівник ІТ-бізнесу компанії Samsung Display. «Samsung Display прагне очолити цей перехід, пропонуючи повний спектр OLED-технологій, включно з жорсткими, гнучкими та складними, а також QD-OLED і широкий спектр ІТ-рішень, розроблених для задоволення мінливих технологічних потреб наших клієнтів».



Дебютувавши на виставці COMPUTEX 2025, модель UT One від Samsung Display вирізняється ультратонкою структурою і є першою IT OLED-панеллю, що підтримує мінімальну змінну частоту оновлення 1 Гц. Внутрішні випробування підтверджують, що вона забезпечує енергоефективність нового покоління, знижуючи енергоспоживання на 30% порівняно зі звичайними панелями.



Ультратонка OLED-структура, що отримала назву UT, замінює верхню скляну підкладку ультратонкими органічними та неорганічними тонкими плівками, зберігаючи при цьому нижній скляний шар. У результаті панель на 30% тонша і на 30% легша за звичайні OLED-панелі з двома склами, а її вага еквівалентна вазі одного стандартного елемента батареї ноутбука (близько 50 г), що дає змогу збільшити місткість батареї або підвищити портативність.



UT One - перша IT OLED-панель зі змінною частотою оновлення (VRR) 1 Гц, створена на основі технології Oxide TFT. Частота оновлення може динамічно перемикатися від 1 Гц до 120 Гц залежно від вмісту дисплея, що дає змогу ефективніше витрачати енергію. Це вивільняє додаткову енергію для функцій штучного інтелекту, збільшуючи потенційний час використання і сприяючи поліпшенню реальної зручності використання для споживачів.



Оксидні TFT мають високу рухливість електронів, що робить їх оптимальними для дисплеїв з великою площею і високою роздільною здатністю, і особливо ефективні для зниження енергоспоживання завдяки низькому струму витоку. Під струмом витоку розуміється потік електрики, який триває навіть під час вимкнення TFT, що може призвести до коливань яскравості, які сприймаються як мерехтіння екрана - особливо за частоти оновлення нижче 10 Гц. UT One долає це обмеження завдяки своїй архітектурі на основі оксиду, що забезпечує більш плавну роботу на низьких частотах.



Наразі Samsung Display створює процес Oxide TFT на спеціальній лінії з виробництва IT OLED-дисплеїв 8,6 покоління в кампусі Асан у Кореї, а початок виробництва заплановано на 2026 рік. Очікується, що в майбутньому на цьому підприємстві вироблятимуть продукт UT One.



Крім UT One, компанія представила широку лінійку OLED-технологій з низьким енергоспоживанням. Наприклад, технологія Intelligent Color Technology (ICT) знижує енергоспоживання завдяки збільшенню насиченості пікселів і зменшенню яскравості, зберігаючи при цьому рівень яскравості екрана, що сприймається користувачем залежно від контенту. Крім того, технологія Edge Luminance Profile (ELP) дає змогу знизити енергоспоживання завдяки регулюванню яскравості периферійних областей, які погано видно, завдяки здатності OLED керувати пікселями окремо.



Samsung Display розширює сферу застосування QD-OLED в області моніторів преміумкласу, представляючи новий 27-дюймовий UHD QD-OLED монітор з кращим в галузі показником 160 PPI серед самоемісійних моніторів на ринку, що забезпечує виняткову деталізацію зображення, оптимізовану як для ігор високого класу, так і для таких вимогливих до точності завдань, як редагування фото і відео. Оскільки світові виробники продовжують випускати 27-дюймові моделі UHD і отримувати схвальні відгуки, очікується, що цей монітор сприятиме подальшому зростанню ринку самоемісійних дисплеїв.



На виставці також представлений прототип 27-дюймового монітора 5K (5120×2880) з ультрависокою щільністю пікселів 220 PPI - найвищим показником серед моніторів Samsung Display. У поєднанні з фірмовими сильними сторонами QD-OLED, новий QD-OLED для моніторів спеціально створений для професіоналів у галузі візуальних технологій, забезпечуючи підвищену чіткість і точність під час виконання таких завдань, як редагування зображень і відео.



Також на виставці представлено 27-дюймову модель QHD (2560×1440) QD-OLED з рекордною серед сучасних самоемісійних моніторів частотою оновлення 500 Гц. У поєднанні зі швидким часом відгуку вона забезпечує плавні та природні переходи між екранами під час ігор або перегляду спортивних відео. Крім того, вперше показано 34-дюймовий ультраширокий монітор Q+ з частотою оновлення 360 Гц. Цей монітор - перший у своєму роді, який отримав сертифікат VESA DisplayHDR True Black 500, що забезпечує чудове відтворення HDR і глибокого чорного кольору для геймерів, творців контенту і користувачів моніторів преміумкласу.



На виставці також продемонстровано інтелектуальну колонку на базі AI з вбудованим OLED-дисплеєм з підтримкою відеоконференції, а гнучкий портфель, що працює як ноутбук, демонструє майбутні сценарії мобільності. Крім того, на виставці представлено технологію Micro LED для смартгодинника.



Компанія Samsung Display, яка привернула увагу світової громадськості своїм креативним використанням роботів на міжнародних виставках, знову привернула увагу завдяки співпраці з Rainbow Robotics для демонстрації легких і тонких характеристик своїх IT OLED-панелей. Мобільний дворукий робот тримає в одній руці OLED-панель, а в іншій - РК-панель і поміщає кожну з панелей у два великі прозорі квадратні контейнери, наповнені повітрям, щоб показати, як OLED-панель плаває, підкреслюючи її ультралегкий дизайн. Вентилятор, встановлений на підставці, навіть підіймає в повітря ультралегку OLED-панель вагою 18 г, демонструючи її виняткову легкість.

