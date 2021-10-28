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Рынок O-S-D в ближайшие годы сохранит здоровый рост

28 октября 2021 г., 15:55
Рынок O-S-D в ближайшие годы сохранит здоровый рост

Глобальные продажи оптоэлектроники, сенсоров/датчиков и дискретных полупроводников (O-S-D) в 2021 г. увеличатся на 18% «YoY», — прогнозируют в IC Insights. Таким образом, объем рынка увеличится до 104,3 млрд долл., с 88,3 млрд долл. в 2020 г.

Постепенное восстановление мировой экономики после пандемии COVID-19 позволит отчитаться позитивной динамикой и по итогам будущего года. Объем продаж в 2022 г. способен вырасти на 11%, до 115,5 млрд долл.

На протяжении рассматриваемых лет доля O-S-D в общих продажах полупроводников продолжит находиться около отметки в 18%.

Продажи оптоэлектроники в 2021 г. увеличатся на 10% «YoY» и достигнут рекордных 48,4 млрд долл. Темпы роста могли быть гораздо выше, однако сдерживающим окажется рост лишь на 7% в сегменте CMOS. Продажи неоптических датчиков вырастут в 2021 г. почти на 27% и достигнут рекордных 20,9 млрд долл. Продажи дискретных полупроводников увеличатся на 26%, до 35,0 млрд долл.

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