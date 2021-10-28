Выручка «Киевстар» в третьем квартале достигла 7,28 млрд. грн.

28 октября 2021 г., 16:35

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В третьем квартале доходы оператора связи «Киевстар» выросли на 11,9%, до 7,28 млрд. грн., благодаря росту потребления абонентами цифровых услуг и скоростного мобильного интернета и увеличению охвата сетью 4G связи. Так, использование мобильного интернета на одного абонента увеличилось в среднем на 19,8% в годовом сопоставлении, до 7 ГБ. Также повысилось использование услуг международного роуминга, в том числе передачи данных. Количество абонентов, которые используют услуги 4G, за год выросло на 31,9%, до 11,6 млн. Общее количество абонентов мобильной связи увеличилось на 1,8%, до 26,3 млн.

Доходы от услуг фиксированного интернета повысились на 14,5%, до 297 млн. грн., благодаря увеличению на 9,5% количества клиентов услуги «Домашний Интернет». Общее количество клиентов услуги в III квартале достигло 1,18 млн.

Доходы от услуг для корпоративных и бизнес-клиентов выросли на 12,5% в годовом сопоставлении, благодаря спросу на цифровые решения, такие как облачные технологии, BigData, Microsoft Azure Stack и др.

С июля по сентябрь абоненты активно пользовались цифровыми продуктами. Так, количество абонентов, которые используют цифровые каналы самообслуживания «Мой Киевстар», увеличилось на 33,7%. Количество пользователей услуги «Киевстар ТВ» выросло за тот же период на 92,3%. Также повысилось количество пользователей мобильно-финансовых услуг («Смарт Мани»), в результате доход от этих услуг вырос на 24% в сравнении со вторым кварталом 2021 г.

Капитальные расходы «Киевстар» увеличились на 10,7% до 1,2 млрд грн. Средства были направлены на строительство сетей 4G в отдаленных и малонаселенных районах и на покрытие связью 4G основных автомобильных трасс международного значения. Оператор также сделал очередной шаг по улучшению качества услуг, внедрив технологию SON (self-organizing network). Это технологическое решение в автоматическом режиме оптимизирует работу базовых станций мобильной связи.

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