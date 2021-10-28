Varonis защитит данные в облачных хранилищах под управлением Panzura CloudFS

28 октября 2021 г., 15:15

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Платформа кибербезопасности Varonis, предназначенная для защиты корпоративных данных от несанкционированного доступа и киберугроз, интегрирована с глобальной системой управления облачными хранилищами Panzura CloudFS 8 Defend.

Хранение данных в облаке стало для множества компаний технологическим стандартом. Однако само по себе использование облачных хранилищ, будь то общедоступные, частные или гибридные системы, не способно обеспечить надежную защиту от действий вымогателей, промышленного шпионажа или инсайдеров. Сотрудничество Varonis и Panzura предоставляет пользователям доступ к системе защиты информации, включая персональные данные и коммерческую тайну.

Panzura CloudFS обеспечивает целостное представление пользовательских данных, в том числе и в тех случаях, когда для их размещения используются разные облачные хранилища: публичные, частные или гибридные, вне зависимости от локаций, в которых они базируются.

Интеграция с платформой кибербезопасности Varonis открывает для пользователей Panzura возможности автоматического мониторинга и классификации данных, защиты от угроз, связанных с проникновением в инфраструктуру программ-вымогателей, активностью инсайдеров, а также мониторинга аномального поведения благодаря поведенческому анализу.

Благодаря этой интеграции неструктурированные данные организаций получили надежную комплексную защиту от киберугроз с возможностью масштабирования. Компании, использующие Panzura CloudFS 8 Defend, теперь могут сформировать единый источник данных, хранящихся в нескольких облачных системах и локациях, объединенный единой файловой системой и не требующий репликации.

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