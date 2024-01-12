Розроблена рухома вогнева точка з можливістю дистанційного керування

12 января 2024 г., 8:25

В рамках кластера оборонних технологій Brave1 розроблено рухому вогневу точку UTE MT-1, на яку встановлюється великокаліберний кулемет, повідомляє Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації.

Важлива перевага цього пристрою – можливість дистанційного керування та відповідно збереження життя наших захисників. Дослідний зразок враховує вимоги військових. З очевидних переваг розробки – малопомітна, прохідна й легка, тобто її просто перевозити автобусом чи пікапом, куди вона заїжджає власним ходом.

Вже є відгуки й рекомендації за результатами випробувань на полігонах. Зараз проєкт отримав грант від Brave1 на виготовлення двох удосконалених зразків. У планах розробників – установити на точку іншу зброю та перевірити роботу нових режимів зв’язку.

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