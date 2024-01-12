Gartner: світові поставки ПК у IV кв. зросли на 0,3%, але знизилися на 14,8% за весь 2023 рік

12 января 2024 г., 9:35

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Згідно з попередніми результатами дослідження Gartner, у четвертому кварталі 2023 року світові поставки ПК склали 63,3 млн одиниць, що на 0,3% більше, ніж у четвертому кварталі 2022 року. Це перший випадок, коли квартальні показники зросли після восьми кварталів зниження поспіль.



За рік поставки ПК досягли 241,8 млн одиниць торік, що на 14,8% менше, ніж у 2022 році. Це уперше, коли обсяг поставок опустився нижче 250 млн одиниць з 2006 року, коли було відвантажено 230 млн одиниць.



«Ринок ПК досягнув дна свого падіння після значної корекції, - сказав Мікако Кітагава (Mikako Kitagawa), директор-аналітик Gartner. - Запаси були нормалізовані в четвертому кварталі 2023 року, що було проблемою, яка стояла перед галузью протягом двох років. Це незначне зростання свідчить про те, що попит і пропозиція нарешті збалансовані. Однак ця ситуація, ймовірно, зміниться через очікуване зростання цін на компоненти у 2024 році, а також геополітичну та економічну невизначеність».



«В умовах цих викликів усі шість найбільших постачальників зберегли свої позиції без помітного збільшення чи зменшення частки, - додав Кітагава. - З огляду на це, Gartner прогнозує, що ринок ПК повернеться до щорічного зростання у 2024 році».



У четвертому кварталі 2023 року не відбулося жодних змін у першій шістці рейтингу постачальників. Однак результати діяльності були неоднозначними. Lenovo, HP, Apple та Acer зафіксували річне зростання, тоді як Dell та ASUS показали спад.



Lenovo відзначила перше зростання світових поставок ПК у річному обчисленні з третього кварталу 2021 року, з показником 3,2%. У регіоні EMEA та Північній і Південній Америці спостерігалося двозначне зростання, яке компенсувалося слабкістю в Азійсько-Тихоокеанському регіоні та Японії. Депресивна економіка в Китаї вплинула на попит на ПК загалом, але особливо сильно позначилася на Lenovo, оскільки це її найбільший ринок. Зростання сегмента ноутбуків у регіоні EMEA та Латинській Америці було високим і значно перевищувало середній регіональний показник.



Інші виробники мали змішані результати. Компанія HP Inc. показала другий квартал поспіль зростання в річному обчисленні та послідовне зростання глобальних поставок ПК, в той час, як Dell зареєструвала сьомий квартал поспіль зниження показників в річному обчисленні.



Ринок ПК у США зафіксував перше зростання в річному обчисленні з другого кварталу 2021 року, а в четвертому кварталі минулого року він збільшився на 1,8%. Зниження збуту настільних комп’ютерів компенсувало зростання ноутбуків.



«Зростання ринку ПК у США відображає довіру споживачів, яка стабілізувалася протягом кварталу, - зазначив Кітагава. - Міцна економіка США сприяла збільшенню витрат малого та середнього бізнесу, оскільки цей сегмент стабільно зростав. Великі компанії, як і раніше, були обережні щодо витрат, відкладаючи оновлення ПК до 2024 року».



HP зберегла першість на американському ринку ПК за обсягами поставок з часткою ринку 27,7%. За нею йде Dell з 24,2%.



У регіоні EMEA та Північній Америці зафіксовано зростання в річному обчисленні, що дозволило їм очолити світове зростання, хоча Азійсько-Тихоокеанський регіон все ще перебував у стані спаду у IV кв. 2023 року, спричиненого пригніченими результатами в Китаї. Ринок ПК у регіоні EMEA продемонстрував найвище збільшення на 8,7%, що стало першим зростанням у річному обчисленні з четвертого кварталу 2021 року.



«Ринок регіону EMEA відображає загальний ринок, оскільки рівень запасів нарешті знаходиться під контролем, - відзначив Кітагава. - Однак це може змінитися, якщо попит стане слабким, і канал буде остерігатися додавати нові запаси, особливо з огляду на те, що вищі процентні ставки означають, що зберігання запасів тепер обходиться каналу набагато дорожче».



Азійсько-Тихоокеанський регіон знизився на 8%, зафіксувавши сім кварталів падіння поспіль. Продажі ноутбуків і настільних комп’ютерів у регіоні знизилися, причому настільні комп’ютери постраждали більше, ніж ноутбуки. Значний спад у Великому Китаї вплинув на загальний ринок Азіатсько-Тихоокеанського регіону, де падіння було двозначним порівняно з минулим роком, в той час як зрілий ринок Азіатсько-Тихоокеанського регіону дещо знизився, а ринок країн, що розвиваються, виріс на однозначну цифру.



Ринок ПК обвалився після буму COVID і 2023 рік став найгіршим роком в історії ринку персональних комп’ютерів, як вже відзначалося раніше - зі скороченням на 14,8%. Це вже другий рік поспіль зі двозначним падінням. Світові поставки ПК склали 241,8 млн одиниць у 2023 році, що менше, ніж 284 млн попереднього року.



«Ринок ПК за останні два роки зазнав значного коригування після надзвичайного періоду зростання між 2020 та 2021 роками», - наголосив Кітагава.

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