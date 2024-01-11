LG Signature OLED T — прозорий 4K-телевізор із бездротовим передаванням відео та аудіо

11 января 2024 г., 17:35

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На виставці CES 2024 компанія LG Electronics продемонструвала телевізор Signature OLED T, в якому поєднано прозорий OLED-екран 4K і технологія бездротової передачі відео та аудіо від LG.



Зазначено, LG Signature OLED T відкриває світ майже безмежного потенціалу, надаючи користувачам безпрецедентну свободу ретельно організовувати свій житловий простір. Це доповнюється найкращою у своєму класі якістю зображення та продуктивністю LG OLED, оснащеного новим процесором α (Alpha) 11 зі штучним інтелектом.



LG Signature OLED T звільняє користувачів від домінантного чорного екрану, який конкурує з декором у їхньому домі. Зберігаючи діагональ екрана 77 дюймів, OLED T та інноваційний прозорий дисплей бездоганно гармоніюють із навколишнім середовищем. Практично непомітний у вимкненому стані, він зливається з навколишнім середовищем і звільняє користувачів від давньої проблеми, що робити з «великим чорним екраном». Крім того, прозорий екран телевізора також допомагає зробити простір більшим, створюючи відчуття відкритості.



Унікальний LG OLED T приносить із собою багато нових можливостей, починаючи від того, де його можна розмістити в кімнаті, і закінчуючи користувацьким досвідом, який може запропонувати LG. Його прозорий OLED-екран усуває типові обмеження, притаманні звичайним телевізорам. Більше не обов’язково ставити телевізор біля стіни. Замість цього розмістіть OLED T посередині кімнати, щоб він став перегородкою, або підставте його до вікна, не закриваючи вид назовні. LG Zero Connect Box, що входить до комплекту, використовує технологію бездротової передачі даних для надсилання зображення та звуку 4K на OLED T, а також дозволяє користувачам розміщувати телевізор у будь-якому місці, незалежно від того, де розташовані електричні розетки в кімнаті. Завдяки відсутності кабелів між Zero Connect Box і OLED T користувачі можуть насолоджуватися чистим середовищем перегляду без кабелів.

Щобільше, модульна конструкція LG OLED T полегшує різноманітні способи встановлення. OLED T можна розмітити в кількох варіантах, біля стіни або на стіні. Клієнти можуть додавати стійки або полиці, що плавають, з одного чи обох боків екрана, щоб найкращим чином слідувати своїм унікальним смакам та уподобанням.



Прозорий OLED-дисплей LG дозволяє власникам відкривати для себе нові розваги та способи користування завдяки подвійному перегляду: прозорому та непрозорому. OLED T стає прозорим цифровим полотном для демонстрації творів мистецтва, відео або фотографій за допомогою функції Always-On-Display (AOD). Контент, що відображається на прозорому екрані, здається, кружляє в повітрі, але водночас зливається з навколишнім простором, створюючи переконливий та атмосферний візуальний ефект. Іншим варіантом використання є функція T-Bar, яка пропонує корисний інформаційний рядок, що проходить уздовж нижньої частини екрана. Панель T-Bar відображає новинні сповіщення, оновлення погоди або назву відтворюваних пісень, тоді як решта екрана пропонує чіткий, необмежений вид на простір, розташований за ним.

Щоб переглянути зображення з OLED-дисплеєм, просто натисніть кнопку, щоб підвищити контрастність екрана. Таким чином, користувачі можуть миттєво перемикнутися, щоб повною мірою скористатися перевагами покращеної якості зображення LG OLED завдяки новому процесору α (Alpha) 11 AI з 4-кратно більшою продуктивністю штучного інтелекту.

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