Рост рынка планшетов региона EMEA в 2020 г. превысит 10%

25 ноября 2020 г., 17:25

В финальной четверти нынешнего года аналитики из лондонского офиса IDC прогнозируют рост рынка планшетов в пределах 3,6%. В целом за 2020 г. возможно увеличение поставок на 10,1%. Если прогноз подтвердится, то ожидаемая позитивная динамика окажется лучшей, начиная с 2013 г.

Одной из главных движущих сил локального рынка оказались объявленные правительствами Германии, Великобритании, Франции и других стран региона крупные тендеры на поставку планшетов в сферу образования.

После двух кварталов двузначного роста поставок, потребительский сегмент продемонстрировал признаки насыщения и, как следствие, незначительного спада позитивной динамики. Однако в финальной четверти 2020 г. и начальном квартале 2021 г. рынок выйдет в плюс — рост поставок составит 5,1% и 7,6% соответственно.

Тем не менее, наблюдаемый в настоящее время рост локального рынка уже в будущем году сменится резким спадом — по итогам 2021 г. сокращение общих поставок составит не менее 13,7% «YoY».

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