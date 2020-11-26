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Акции Slack выросли на 38% на волне слухов о готовящейся сделке с Salesforce ведет

26 ноября 2020 г., 9:25
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Как сообщает The Wall Street Journal, компания Salesforce ведет переговоры о приобретении Slack, и, вполне возможно, что соглашение будет объявлено уже на следующей неделе.

Акции Slack к моменту закрытия биржи в среду торговались в плюсе на 38%. При этом ценные бумаги Salesforce упали в цене на 5%.

Пока неясно, сколько будет выплачено за Slack, но ее капитализация уже достигла 23,22 млрд долл.

В последние годы Salesforce ведет весьма активную политику поглощения различных активов, используя свою растущую капитализацию, которая сейчас составляет 224,61 млрд долл. За два года стоимость компании выросла почти в два раза. В 2018 году Salesforce приобрела MuleSoft за 6,5 млрд долл., а год спустя на покупку Tableau было потрачено 15,3 млрд долл.

Если сделка состоится, то она будет крупнейшей в сегменте, наряду с поглощением IBM компании Red Hat за 34 млрд долл. в 2019 г., приобретением Microsoft LinkedIn за 27 млрд долл. в 2016 г. и покупки Facebook WhatsApp за 19 млрд долл. в 2014 г.

Акции Microsoft, которая конкурирует со Slack с помощью Teams, также немного снизились в среду. Кроме того Редмонд активно конкурирует с Salesforce по направлению CRM. В 2016 году по информации TechCrunch, Microsoft рассматривала возможность покупки Slack за 8 млрд долл., но сделка так и не состоялась. Возможно, именно это среди проего заставило компании разработать и выпустить собственное коммуникационное приложение Teams.

«Нашим основным конкурентом в настоящее время является корпорация Microsoft», - заявили представители Slack, когда в 2019 г. компания выходила на биржу. У этого игрока более 12 млн активных пользователей в день (данные прошлогодние), тогда, как у Teams их уже 115 млн, по информации представленной в октябре.

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