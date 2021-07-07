 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 25 (1272)

27.06 - 04.07

читать

Архив номеров

Какая часть сотрудников вашей компании основную часть времени работает удаленно?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Рост мировых продаж полупроводников превысил 26%

7 июля 2021 г., 12:55

Аналитики из Semiconductor Industry Association (SIA) сообщают, что по итогам мая 2021 г. глобальные продажи полупроводниковой индустрии достигли 43,6 млрд долл. В годовом сопоставлении позитивная динамика составила 26,2%. Относительно предыдущего месяца, по итогам которого удалось выйти на продажи в размере 41,9 млрд долл., рост зафиксирован на отметке в 4,1%.

Главной причиной уверенного роста продаж называется существенное расширение участниками рынка производственных мощностей, нацеленное на удовлетворение повышенного спроса на компьютеры, смартфоны и прочие электронные устройства.

В годовом рассмотрении лучший рост продаж продемонстрировали Европа (+31,2%), страны Азиатско-тихоокеанского региона без учета Китая (+30,9%), Китай (+26,1%).

Вы можете подписаться на нашу страницу в LinkedIn!

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  