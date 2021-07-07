Рост мировых продаж полупроводников превысил 26%

7 июля 2021 г., 12:55

Аналитики из Semiconductor Industry Association (SIA) сообщают, что по итогам мая 2021 г. глобальные продажи полупроводниковой индустрии достигли 43,6 млрд долл. В годовом сопоставлении позитивная динамика составила 26,2%. Относительно предыдущего месяца, по итогам которого удалось выйти на продажи в размере 41,9 млрд долл., рост зафиксирован на отметке в 4,1%.

Главной причиной уверенного роста продаж называется существенное расширение участниками рынка производственных мощностей, нацеленное на удовлетворение повышенного спроса на компьютеры, смартфоны и прочие электронные устройства.

В годовом рассмотрении лучший рост продаж продемонстрировали Европа (+31,2%), страны Азиатско-тихоокеанского региона без учета Китая (+30,9%), Китай (+26,1%).

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