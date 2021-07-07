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Infor продала направление EAM Hexagon AB за 2,75 млрд долл.

7 июля 2021 г., 12:18
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Infor продала направление EAM Hexagon AB за 2,75 млрд долл.

Компания Infor объявила о заключении соглашения по продаже своего международного бизнеса, связанного с направлением Enterprise Asset Management (EAM). Покупателем выступит  Hexagon AB.

Сумма сделки составит приблизительно 2,75 млрд долл. в денежных средствах, акциях, а также в форме стратегического взаимодействия компаний в части обслуживания общих клиентов. Структуры продолжат работать независимо друг от друга вплоть до непосредственного завершения сделки при условии её одобрения регулирующими органами.
 
Также отмечается, что стратегические взаимоотношения с Hexagon сформируют две дочерние структуры Koch Industries - Infor и Koch Equity Development. В результате сделки группа Koch также получит долю собственности в компании Hexagon. Кроме того, основной акционер Hexagon, компания MSAB, намерена в кратчайшие сроки после закрытия сделки представить кандидатуру Бретта Уотсона, президента Koch Equity Development, в комитет по назначениям для выдвижения в состав совета директоров Hexagon.
 
По мере развития рынка EAM происходит переход от традиционных форматов управления основными фондами предприятия к концепции управления эффективностью производственных активов (APM, Asset Performance Management). Клиентам требуются все более совершенные решения для обеспечения высокой эффективности производственных активов на протяжении всего жизненного цикла, начиная с разработки и заканчивая эксплуатацией.
 
Как подчеркивается, продажа EAM-бизнеса и заключение стратегического соглашения с Hexagon позволят Infor интегрировать возможности одного из ведущих на рынке EAM-решений с возможностями решений Hexagon в области цифровой реальности, -- включая сенсорные технологии, специализированные программные продукты и разработки для систем автоматического управления – чтобы обеспечить максимальные бизнес-результаты для клиентов. Кроме того, компания сосредоточиться на стратегии совершенствования своих специализированных отраслевых облачных ERP-решений (CloudSuites), которые обеспечивают клиентам долгосрочные операционные преимущества и возможности планирования, отмечается в сообщении про сделку.

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