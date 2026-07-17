TSMC наростила прибуток в II кв. на 77% та планує додатково 100 млрд дол. в США

17 июля 2026 г., 17:25

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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. звітувала про рекордне зростання чистого прибутку у другому кварталі на 77,4% у річному обчисленні, суттєво перевершивши попередні очікування ринку.





Як повідомляє видання CNBC, за три місяці, що завершилися в червні, чистий прибуток компанії досяг рекордного показника 706,56 млрд тайванських доларів, тоді як аналітики прогнозували 632,64 млрд.





Квартальний виторг найбільшого у світі контрактного виробника мікросхем збільшився на 36% порівняно з аналогічним періодом минулого року і склав 1,27 трлн нових тайванських доларів (приблизно 39,45 млрд дол.).





Позитивні фінансові результати зафіксовані на тлі невпинного попиту на передові процесори для систем штучного інтелекту, які компанія виготовляє для світових лідерів технологічного сектору, включаючи NVIDIA та Apple.





На тлі стрімкого зростання фінансових показників та сильного попиту з боку американських клієнтів компанія ухвалила рішення інвестувати додаткові 100 млрд дол. у розширення свого виробничого кампусу в штаті Аризона. Цей крок збільшить загальний обсяг запланованих інвестицій TSMC у США до 265 млрд дол. За словами голови компанії Сі Сі Вея (C.C. Wei), нове фінансування спрямують на будівництво кількох додаткових напівпровідникових фабрик для масового виробництва чипів за двонанометровим техпроцесом, а також заводів із передового пакування мікросхем. Окрім цього, фінансовий директор Венделл Хуанг (Wendell Huang) повідомив, що компанія збільшила свій загальний бюджет капітальних витрат на поточний рік до 60–64 млрд дол., аби підтримати довгострокове зростання своїх замовників.





Основним драйвером квартальних доходів стали саме передові технології. На чипи, виготовлені за процесом 7 нм та детальніше, припало 77% усього валового доходу від продажу кремнієвих пластин. Зокрема, 5-нанометрова технологія забезпечила 33% від загального обсягу продажів, а найновіший 3-нанометровий процес приніс компанії ще 30% доходу. У розрізі сегментів споживачів домінує сектор високопродуктивних обчислень, на який припало 66% усього виторгу компанії у другому кварталі, тоді як на рішення для смартфонів припадає лише 22% продажів.





Для поточного третього кварталу тайванський гігант прогнозує подальше зростання та очікує виторг у діапазоні від 44,6 млрд до 45,8 млрд дол. при операційній маржинальності на рівні від 56% до 58%.





«Попит, пов'язаний з AI, залишається надзвичайно потужним», як підкреслив керівник TSMC Сі Сі Вей під час конференції з інвесторами. Водночас аналітик дослідницької компанії SemiAnalysis Сраван Кундоджала (Sravan Kundojjala) відмітив, що тайванський виробник має колосальний вплив на ринок, проте свідомо не використовує свій потенціал ціноутворення на повну силу. На його думку, компанія діє дуже виважено та обережно, щоб зберігати здорову маржу і при цьому не чинити надмірного тиску на своїх ключових партнерів. Проте експерт також звернув увагу на те, що стрімке зростання цін на ринку пам'яті та дефіцит окремих компонентів починають негативно впливати на інші, менш пріоритетні напрямки бізнесу TSMC, які не пов'язані з індустрією штучного інтелекту.

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