Schneider Electric підвищила енергоефективність теплопостачання у 26 містах України

17 июля 2026 г., 13:35

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Компанія Schneider Electric повідомила про масштабний інфраструктурний проєкт - 26 міст України отримали сучасне обладнання для підвищення енергоефективності та надійності роботи систем теплопостачання.





Зазначається, що реалізація проєкту до початку опалювального сезону 2025/2026 років дозволила теплопостачальним підприємствам краще підготуватись до пікових навантажень. Завдяки наданому обладнанню міста змогли більш стабільно пройти опалювальний сезон, знизивши ризики позапланових зупинок та підвищивши загальну ефективність роботи систем.





У межах проєкту Schneider Electric поставила шафи керування насосами та дуттьовими механізмами, оснащені сучасними частотними перетворювачами, до 26 міст України у Чернігівській, Черкаській, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Рівненській, Вінницькій, Хмельницькій, Житомирській, Одеській, Кіровоградській, Херсонській, Сумській, Полтавській, Київській областях.





Ключовим елементом проєкту стало впровадження частотних перетворювачів для регулювання роботи насосного обладнання теплопостачальних підприємств, що дозволило суттєво підвищити енергоефективність систем, зменшити споживання електроенергії, оптимізувати експлуатаційні витрати та подовжити термін служби обладнання.





Рішення, що реалізовані на базі технологій Schneider Electric, включають укомплектовані шафи керування насосним обладнанням. Шафи мають захист від вологи і пилу, що дозволяє їх встановлення безпосередньо у машинних залах, тим самим зменшуючи витрати та спрощуючи монтаж.





Підкреслюється, що підприємства отримали інструменти для більш гнучкого управління обладнанням, зниження навантаження на енергосистему та підвищення якості послуг теплопостачання для споживачів.





«Йдеться не просто про поставку обладнання, а про довгострокову інвестицію в енергоефективність і стабільність теплопостачання в Україні. Вже сьогодні ми бачимо, як впроваджені рішення допомагають підприємствам оптимізувати споживання енергії, підвищувати надійність роботи систем і формувати основу для подальшої модернізації галузі», – зазначив генеральний директор Schneider Electric Україна Михайло Бубнов.

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