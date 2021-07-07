Сайти державних органів 6 липня зазнали мережевої атаки

7 июля 2021 г., 13:35

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Як повидомляе служба Держспецзв‘язку, 6 липня у другій половині дня відбувся аварійний технічний збій в роботі Інтернет-провайдерів, що забезпечують підтримку інтернет-представництв і сайтів Президента України, Служби безпеки України та інших органів державної влади України.



Державним центром кіберзахисту Держспецзв‘язку визначено, що причинами технічного збою були:



атака типу DNS Amplification на сервери доменних імен, що забезпечують доступність вебресурсів органів державної влади;

мережева атака, спрямована на порушення сервісу маршрутизації мережевого трафіку, що спричинила тимчасову недоступність резервних маршрутів та відповідних вебресурсів.



Засобами Системи виявлення вразливостей і реагування на кіберінциденти та кібератаки зафіксовано аномальні події на обладнанні системи захищеного доступу державних органів до мережі інтернет.



Станом на 21:00 спільними зусиллями фахівців Держспецзв’язку та сервіс-провайдерів організовано роботу через резервні фізичні канали зв’язку та повною мірою забезпечено доступність державних інформаційних ресурсів. За результатами атаки зареєстровано відповідний кіберінцидент, триває розслідування.

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