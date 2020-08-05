Рост мирового рынка средств искусственного интеллекта превысит 12%

5 августа 2020 г., 13:45

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Выручка мирового рынка средств искусственного интеллекта, включающего как ПО и аппаратную часть, так и услуги, по итогам 2020 г. достигнет 156,5 млрд долл., — полагают в IDC. Как возможный итог, результат предыдущего года удастся улучшить на 12,3%.

Несмотря на замедление развития перспективного рынка вследствие пандемии COVID-19, прогноз на обозримую перспективу остается благоприятным — при среднегодовом росте на 17,1%, по итогам 2024 г. рынок преодолеет рубеж в 300 млрд долл.

Свыше 80% ожидаемой выручки принесут программные разработки. В частности, приложения и программные платформы обеспечат 120,4 млрд долл. и 4,3 млрд долл. выручки соответственно. Крупнейшими в сегменте AI-приложений будут направления, связанные с CRM (20%) и ERM (17%). Хотя сегмент ПО останется крупнейшим, его среднегодовой рост окажется наименее высоким — лишь 16,7%.

Вторую по размеру категорию сформируют услуги — в 2020 г. здесь ожидается рост на 13%, до 18,4 млрд долл. Более 80% общей выручки принесут связанные с искусственным интеллектом ИТ-услуги, а ключевыми игроками будут IBM, Accenture, Deloitte, Infosys и Cognizant.

Аппаратное обеспечение для AI (преимущественно серверы и системы хранения данных) выйдут на объем в размере 13,4 млрд долл. (+10,3% «YoY»). Налицо резкий спад после прошлогодней позитивной динамики в размере 33,4%. Storage-направление увеличит выручку на 11,4%, тогда как рост в сегменте серверов для AI составит 10,1%. Лидерами серверного направления окажутся Dell, HPE и Inspur, а в storage-сегменте — Dell, NetApp и HPE.

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