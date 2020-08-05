 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 30-31 (1226)

26.07 - 02.08

читать

Архив номеров

Какие твердотельные диски вы используете в критичных серверных приложениях?

Колонка

Александр
Орехов
Сингулярная

Best CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Softprom расширяет сотрудничество с Cadence, разработчиком ПО для проектирования электронных устройств

5 августа 2020 г., 13:05
0 
 

Softprom расширяет сотрудничество с Cadence, разработчиком ПО для проектирования электронных устройств

Компания Softprom объявляет о подписании соглашения с Cadence Design Systems, разработчиком программного обеспечения для автоматизации проектирования электронных устройств (EDA), в соответствии с которым получила право дистрибуции продуктов Cadence на территории стран: Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Молдова, Узбекистан, Украина.

В течение многих лет компания Cadence Design Systems является одним из лидеров в EDA индустрии. В частности, ПО Cadence способно решать следующие задачи:

  • проектирование современных аналоговых и цифровых схем;
  • анализ электромагнитных и электротермических эффектов полупроводников, корпусов, плат и систем.

К уже доступному в портфеле Softprom решению от Cadence AWR Design Environment, предназначенному для СВЧ-моделирования беспроводных средств связи – от базовых станций и мобильных телефонов до систем спутниковой связи, с подписанием дистрибьюторского контракта добавится ряд дополнительных продуктов, включая известные технологии Cadence Sigrity, Allegro и OrCAD, а также недавно выпущенные Clarity 3D Solver и Celsius Thermal Solver.

  • Clarity 3D Solver: ультрасовременный трехмерный электромагнитный решатель, основанный на ведущей в отрасли технологии распределенной многопроцессорной обработки. Решение позволяет эффективнее и в 10 раз быстрее решать задачи, связанные с проектированием сложных печатных плат, интегральных схем и систем на кристаллах (SoC).
  • Celsius Thermal Solver: комплексное решение электро-тепловой симуляции для моделирования интегральных схем, корпусов и модулей. Включает средства анализа как переходных процессов, так и в стационарном состоянии, и полностью интегрировано с другими инструментами Cadence, что значительно упрощает процессы проектирования.
  • Sigrity технологии: содержат 3D-возможности, которые позволяют командам разработчиков печатных плат ускорять цикл проектирования, оптимизируя при этом стоимость и производительность.
  • Allegro технологии: помогают компаниям сократить общий процесс проектирования за счет повышения индивидуальной и коллективной производительности, свести к минимуму переработки и перенести значительную часть процесса проверки и анализа на ранние стадии проектирования.
  • OrCad технологии: основанные на технологиях Allegro, Sigrity и PSpice®, инструменты OrCAD предоставляют разработчикам обратную связь в реальном времени, необходимую для быстрого перехода от прототипа печатной платы к ее производству. Включают схемный редактор, редактор печатных плат, менеджер ограничений и правил, автотрассировщик, а также функции анализа целостности сигналов.


Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Slack подает жалобу на Microsoft и требует антимонопольного расследования от ЕС

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 
Реклама

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  