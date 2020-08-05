Softprom расширяет сотрудничество с Cadence, разработчиком ПО для проектирования электронных устройств

5 августа 2020 г., 13:05

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Компания Softprom объявляет о подписании соглашения с Cadence Design Systems, разработчиком программного обеспечения для автоматизации проектирования электронных устройств (EDA), в соответствии с которым получила право дистрибуции продуктов Cadence на территории стран: Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Молдова, Узбекистан, Украина.

В течение многих лет компания Cadence Design Systems является одним из лидеров в EDA индустрии. В частности, ПО Cadence способно решать следующие задачи:

проектирование современных аналоговых и цифровых схем;

анализ электромагнитных и электротермических эффектов полупроводников, корпусов, плат и систем.

К уже доступному в портфеле Softprom решению от Cadence AWR Design Environment, предназначенному для СВЧ-моделирования беспроводных средств связи – от базовых станций и мобильных телефонов до систем спутниковой связи, с подписанием дистрибьюторского контракта добавится ряд дополнительных продуктов, включая известные технологии Cadence Sigrity, Allegro и OrCAD, а также недавно выпущенные Clarity 3D Solver и Celsius Thermal Solver.

Clarity 3D Solver: ультрасовременный трехмерный электромагнитный решатель, основанный на ведущей в отрасли технологии распределенной многопроцессорной обработки. Решение позволяет эффективнее и в 10 раз быстрее решать задачи, связанные с проектированием сложных печатных плат, интегральных схем и систем на кристаллах (SoC).

Celsius Thermal Solver: комплексное решение электро-тепловой симуляции для моделирования интегральных схем, корпусов и модулей. Включает средства анализа как переходных процессов, так и в стационарном состоянии, и полностью интегрировано с другими инструментами Cadence, что значительно упрощает процессы проектирования.

Sigrity технологии: содержат 3D-возможности, которые позволяют командам разработчиков печатных плат ускорять цикл проектирования, оптимизируя при этом стоимость и производительность.

Allegro технологии: помогают компаниям сократить общий процесс проектирования за счет повышения индивидуальной и коллективной производительности, свести к минимуму переработки и перенести значительную часть процесса проверки и анализа на ранние стадии проектирования.

OrCad технологии: основанные на технологиях Allegro, Sigrity и PSpice®, инструменты OrCAD предоставляют разработчикам обратную связь в реальном времени, необходимую для быстрого перехода от прототипа печатной платы к ее производству. Включают схемный редактор, редактор печатных плат, менеджер ограничений и правил, автотрассировщик, а также функции анализа целостности сигналов.

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