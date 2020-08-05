Рынок M&A в Украине упал ниже уровня 2015 г.

5 августа 2020 г., 14:15

0

Tweet

По данным отчета KPMG «Радар M&A в Украине за I полугодие 2020 г.», вызванный вспышкой вируса экономический спад привел к значительному сокращению рынка M&A в нашей стране. Сообщается, что за отчетный период было заключено 25 сделок, что на 43% меньше аналогичного показателя 2019 года. По сравнению с 2015 годом стоимость сделок упала на 79% — до 159 млн долларов США. Аналогичные процессы наблюдаются и на глобальном рынке M&A, где в первом полугодии 2020 году количество сделок сократилось на 32%, а их стоимость — на 53%: 0,9 трлн долл. Против 1,9 трлн долл.

Подавляющее большинство сделок на рынке M&A составили сделки с украинскими инвесторами. Однако иностранные инвесторы все еще остаются активными на рынке. Среди наиболее крупных — приобретение компанией DP World контейнерного терминала «ТИС», а также бельгийским производителем промминералив Sibelco — Украинской глинодобывающей компании ООО «ЕВРОМИНЕРАЛ Украины» и ЗАО «Курдюмовский завод кислотоупорных изделий».

Осуществлены соглашения по приватизации и созданию ГЧП по концессии Херсонского морского порта и Специализированного морского порта «Ольвия», которые оцениваются в 3,8 млрд грн, а также первый полноценный сервисный контракт по повышению добычи между НАК «Нафтогаз Украины» и Expert Petroleum, который предусматривает инвестиции в размере 1 млрд грн в течение 5 лет действия контракта.

В целом, как и в прошлом году, в центре внимания инвесторов в первом полугодии 2020 г находились сельское хозяйство, недвижимость, транспорт и инфраструктура, инновации и новые технологии, на которые вместе приходится 91% стоимости всех заключенных соглашений.

«Во второй половине 2020 г. активность на рынке M&A будет оставаться невысокой, поскольку покупатели и продавцы сосредоточены на сохранении своего бизнеса и избежании разрушительных последствий пандемии. В Украине падение ВВП ожидается на уровне 8%, и рынок M&A, естественно, будет испытывать влияние от ухудшения ситуации в экономике. Однако в целом наши ожидания в среднесрочной перспективе остаются оптимистичными», — сказала Светлана Щербатюк, лидер сопровождения корпоративных транзакций, КPMG в Украине.

Среди условий, которые влияют на восстановление сегмента M&A в Украине, с одной стороны, стратегически важное территориальное расположение между Европой, Ближним Востоком и Азией, что позволяет использовать это преимущество в борьбе за новые цепи поставок на глобальном рынке. С другой, привлекательны высокообразованная и конкурентная рабочая сила, множество привлекательных объектов для инвестиций в частном секторе и растущие возможности для бизнеса через создание государственно-частного партнерства и приватизации.

Положительным фактором также является высокая устойчивость рынка M&A в экономические кризисы. После финансового спада в 2013-2014 гг., когда снижение количества сделок по M&A составило 67% за два года, рынок восстановился, и количество сделок в последующие четыре года росло в среднем на 22% в год.

Положительное влияние на рынок также следует ожидать, учитывая принятые правительством Украины меры для поддержки реальной экономики и укрепления макрофинансовой стабильности страны. Ключевыми из них являются уменьшение учетной ставки, заключение соглашения с ЕБРР о валютном свопе на сумму 500 млн долл. и предварительная договоренность с МВФ о программе Stand-by в размере 5 млн долл. Было приостановлено штрафные санкции за нарушение налогового законодательства и введен мораторий на налоговый аудит и налоговые проверки.

В мировом масштабе росту рынка будут способствовать эффективные меры эпидемиологического контроля в сочетании с внедренными налоговыми и экономическими мерами. В частности, удлинение сроков выполнения обязательств перед регуляторами, введение кредитных каникул для заемщиков и предоставление дополнительного финансирования. Фондовые индексы в конце первого полугодия 2020 г уже восстановились до уровня лишь немного ниже докризисного.

Из-за изменений в поведении потребителей, вероятно распространение перехода на дистанционную работу и переноса цепей поставок ближе к границам своих стран. Ожидаются структурные изменения в бизнес-моделях, которые движут процессами M&A. В зависимости от продолжительности и глубины экономического спада, также ожидается заметный рост транзакций с проблемными активами, в том числе в малом и среднем бизнесе Украины, который, несмотря на исторически низкую базовую процентную ставку, все еще не имеет доступа к адекватным источникам финансирования.

Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации