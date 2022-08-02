«Режим відновлення» перешкоджає витоку особистої інформації на смартфонах Samsung Galaxy

2 августа 2022 г., 9:15

Компанія Samsung Electronics офіційно представила сервіс «режим відновлення», який покликаний запобігти витоку особистої інформації користувачів смартфонів Galaxy. Така функціональність спочатку з'явиться у моделях Galaxy S21 після чергового оновлення їх прошивки, а потім виробник планує впровадити її на інших пристроях.



Суть нововведення полягає в тому, що користувачу надається можливість заблокувати на час ремонту доступ до встановлених на смартфоні додатків і фото, що зберігаються на вбудованому накопичувачі, та іншої персональної інформації. При цьому залишається доступ до встановлених за замовчуванням програм.



Виклик «Режиму відновлення» відбувається через меню «Догляд за акумулятором та пристроєм» у «Налаштуваннях» смартфона, після чого апарат перезавантажується. Щоб відмовитись від «Режиму відновлення», необхідно пройти ідентифікацію користувача через сканування відбитка або розпізнавання особи.

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