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Мережу Vodafone у Київській та Чернігівській областях майже повністю відновлено

2 августа 2022 г., 10:25

Мережу Vodafone у Київській та Чернігівській областях майже повністю відновленоОператор зв’язку «Vodafone Україна» звітує про відновлення роботи об’єктів зв'язку на Київщині та Чернігівщині. Так, за минулий місяць вдалось відновити зв’язок у населених Кухарі та Макарів Київської області, а також у Радинці, за допомогою обладнання Starlink,

Крім того, на Київщині підсилено зв’язок у Нових Петрівцях (+1 базова станція), Києві (+5), Ірпені (+1) та Гостомелі (+1). Швидке відновлення стало можливим у тому числі завдяки ефективній взаємодії з органами місцевого самоврядування, зокрема, з головами Вишгородської, Поліської та Іванківської громад, які забезпечують повне сприяння відбудові телеком інфраструктури.

На 100% відновлена працездатність мережі в Києві, інфраструктура в якому також постраждала внаслідок обстрілів.

У Чернігівській області інженерами Vodafone відновлено зв’язок у Тупичеві та на Чернігівському автозаводі. Також запущена ще одна базова станція у Чернігові.

Загалом наразі працює понад 98% мережі Vodafone у Київській та Чернігівській областях.

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