“Укртелеком” проодовжує відновлення мережі

2 августа 2022 г., 8:35

Фахівці “Укртелеком” у деяких областях постійно проводить відновлювальні роботи. Також весь час відстежується робота обладнання після аварійних відключень електроживлення, щоб за можливості запобігти перебоям у наданні сервісів.



Інженери оператора виконують відновлювальні роботи за безпрецедентних умов - по всій Україні, включаючи зони введення активних бойових дій.

Зокрема, відновлено доступ до послуг абонентам деяких населених пунктів Донецької, Харківської областей.

Загальна доступність послуг складає 87% населених пунктів, охоплених мережею оператора. Інтернет та телефонія від “Укртелеком” доступна у всіх областях, крім Луганської та Херсонської.

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