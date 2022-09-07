Qualcomm анонсувала нові чипи Snapdragon 6 Gen 1 та Snapdragon 4 Gen 1

7 сентября 2022 г., 15:35

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Qualcomm Technologies презентувала мобільні платформи Snapdragon 6 Gen 1 та Snapdragon 4 Gen 1, які націлені на смартфони середнього та масового сегментів. Обидві платформи включають до свого складу Cortex-A78 CPU та графіку Adreno. Чіп Snapdragon 6 Gen 1 побудований за схемою 4+4 з чотирма високопродуктивними ядрами CA78 @ 2,2 ГГц та чотирма енергоефективними CA55 @ 1,8 ГГц. Своєю чергою, Snapdragon 4 Gen 1 за схемою 2+6 містить два ядра CA78 @ 2,0 ГГц і 6 ядер CA55 @ 1,8 ГГц.



Як наголошується, Snapdragon 6 Gen 1 розширює охоплення користувачів завдяки широкому підключенню і постійному, ефективному живленню та продуктивності в усіх сферах.​ Snapdragon 4 Gen 1 пропонує виняткову продуктивність і AI, щоб зробити взаємодію безперебійною та інтуїтивно зрозумілою. Крім того, ця платформа надає розширені функції фотографування, а також покращене підключення.​



Snapdragon 6 Gen 1 інтегрує потрійний ISP, що дозволяє знімати світлини з трьох камер одночасно з гігапіксельною швидкістю. Крім того, користувачі можуть знімати фотографії з роздільною здатністю до 108 МП і записувати відео з HDR завдяки підтримці датчиків зображення HDR у шаховому порядку — вперше в серії Snapdragon 6. Чип оснащено модулем штучного інтелекту 7-го покоління Qualcomm, який забезпечує до трикратного підвищення продуктивності AI порівняно з його попередником для інтелектуальної допомоги в усіх сферах, включаючи відстеження активності користувача. Завдяки потужним ігровим функціям, що забезпечують до 35% швидшу візуалізацію графіки та до 40% швидшу обробку, Snapdragon 6 підтримує HDR-ігри зі швидкістю понад 60 кадрів/с. Завдяки системі Snapdragon X62 5G Modem-RF ця платформа може надавати широке глобальне підключення завдяки підтримці 3GPP Release 16 5G і 2,9 Гбіт/с при піковій швидкості завантаження 5G, а Qualcomm FastConnect 6700 забезпечує 2x2 Wi-Fi 6E.



Згідно з заявами виробника, перша 6-нм платформа Snapdragon 4 Gen 1 може похвалитися дивовижною продуктивністю та багатоденним часом автономної роботи. Платформа має до 15% покращеної швидкості процесора та до 10% покращення роботи GPU порівняно з попереднім поколінням, що дозволяє користувачам легко виконувати багатозадачність і насолоджуватися захопливими розвагами. Snapdragon 4 включає потрійний ISP і функції багатокадрового шумопоглинання для отримання чітких, деталізованих фотографій. Користувачі також можуть знімати фотографії з роздільною здатністю до 108 МП. Крім того, технологія штучного інтелекту Qualcomm робить роботу на пристрої більш легкою та інтуїтивно зрозумілою. Користувачі можуть миттєво отримати підтримку завдяки постійним голосовим помічникам або чітко спілкуватися завдяки нівелюванню луни та фонового шуму. Snapdragon 4 використовує систему Snapdragon X51 5G Modem-RF System для швидкості завантаження 5G (2,5 Гбіт/с) та FastConnect 6200 для преміумкласу 2x2 Wi-Fi та Bluetooth.​



Очікується, що пристрої на базі Snapdragon 6 Gen 1 будуть комерційно доступні в першому кварталі наступного року, а смартфони на базі Snapdragon 4 Gen 1 - вже у третьому кварталі 2022 року.

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