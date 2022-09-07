IBM та VMware розширюють технологічне партнерство

7 сентября 2022 г., 14:35

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IBM та VMware анонсували розширення довгострокового партнерства.



Як заявляється, розширений альянс приділяє особливу увагу організаціям державного сектору, а також компаніям приватного сектору в регульованих галузях, таких як охорона здоров’я та фінанси.



У рамках розширеного альянсу VMware назвала консалтинговий підрозділ IBM партнером Global Systems Integrator. IBM Consulting надаватиме послуги, спрямовані на те, щоб допомогти організаціям модернізувати їхні робочі навантаження та перевести їх на новішу технологічну інфраструктуру. Крім того, підрозділ допомагатиме організаціям у щоденній роботі з обслуговування, яка пов’язана із запуском програм.



«Це триваюча співпраця дозволить нам краще оптимізувати користувальницький досвід для наших спільних корпоративних клієнтів, які хочуть запускати критично важливі робочі навантаження VMware, які вимагають вищого рівня безпеки, стійкості та підтримки відповідності у фінансових послугах і регульованих галузях», — сказав Марк Ломайер (Mark Lohmeyer), старший віце-президент та генеральний менеджер бізнесу хмарної інфраструктури VMware.



Іншим напрямком розширеного партнерства є Спільна інноваційна лабораторія VMware та IBM. Запущена в 2018 році лабораторія є центром, де співробітники двох компаній співпрацюють над спільними інженерними ініціативами. IBM і VMware нададуть додаткове фінансування центру, що дозволить йому продовжувати розробку нових пропозицій.



У рамках своєї роботи лабораторія завершила 20 проектів розробки гібридної хмари та штучного інтелекту з моменту свого запуску та створила кілька еталонних архітектур, які спрощують використання продуктів IBM і VMware в одному технологічному середовищі.



Минулого року IBM розширила свій портфель продуктів платформою під назвою IBM Cloud Satellite, яка дозволяє клієнтам розгортати ключові служби з публічної хмари компанії у своїх локальних центрах обробки даних. Тепеер компанія оснастить IBM Cloud Satellite покращеною підтримкою локальних робочих навантажень, які працюють на програмному забезпеченні VMware.

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