Військові отримали перші 20 дронів Warmate у рамках проєкту «Армія дронів»

7 сентября 2022 г., 16:15

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Перші 20 ударних дронів Warmate, на які українці зібрали в monobank, передали на фронт.



Нагадаємо monobank зібрав 64 мільйони гривень та передав їх на проєкт «Армія дронів» через фандрейзингову платформу UNITED24. За ці кошти вже придбали 40 ударних безпілотників для ЗСУ. Половину з них вже відправили на фронт. А решта прибуде протягом місяця.



«Передали 20 ударних дронів Warmate на фронт. Це сучасні технології, які стоять на озброєнні в НАТО. Warmate - ефективні та потужні безпілотники. Їх придбали завдяки вашим донатам та ініціативі monobank. Дякую кожному, хто долучився до Армії дронів. Ви допомагаєте зберегти життя українським воїнам та наблизити перемогу», заявив Михайло Федоров, віцепрем'єр-міністр та міністр цифрової трансформації України.



Безпілотники Warmate ефективні та високоточні. Їх використовує армія Польщі та інші країни-члени НАТО. Дрони виявляють і уражають легко броньовану техніку, засоби протиповітряної оборони (ППО), РЕБ (радіоелектронної боротьби) і РЕР (радіоелектронної розвідки) противника. Оператори управляють ними через зручний інтерфейс. Далі - позначають точку на карті та надають дані автопілоту для удару. Warmate має повністю автономну систему ураження цілей. Цими дронами оператори можуть легко керувати після короткого навчання.



«Приїхав перший ударний безпілотний комплекс Warmate та з ним 20 дронів-камікадзе. Цього тижня ми передали його військовим. Це 20 елітних цілей. По танках таким не стріляють — багато честі. Ще одна установка та ще 20 дронів-камікадзе на підході. Дякую всім, хто брав участь у цьому зборі. Разом ми можемо багато!» — Олег Гороховський, співзасновник monobank.



У межах збору monobank провів розіграш іменних написів на дронах серед всіх, хто задонатив від 999 грн. Українці передавали ось такі послання окупантам: «За Маріуполь і за Бучу», «Білет на концерт Кобзона». Під час передачі безпілотників Михайло Федоров та Олег Гороховський передали свої власні послання - «Бавовна в Дії» та «Вове П лично в руки» відповідно.



Нагадаємо, на початку липня Мінцифра та фандрейзингова платформа UNITED24 розпочали проєкт «Армія дронів». Партнерами цього проєкту є Генштаб Збройних Сил України та Держспецзвʼязку. Це комплексна програма, у межах якої системно закупляють, ремонтують та оперативно замінюють дрони. Крім цього «Армія дронів» навчає операторів БПЛА в партнерстві вже із 16 школами. Наразі законтрактовано безпілотників майже на 948 млн грн. Це 877 дронів, які посилять українську армію. Вже придбані такі БПЛА: UkrJet, Skyeton, Fly Eye, WARMATE, SKIF, DJI Matrice RTK 300, DJI Mavic 3, Autel evo 2. Перші БПЛА, закуплені із цих грошей, вже прибули на фронт.

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