QNAP про підсумки 2023 року та плани 

21 декабря 2023 г., 15:35

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"У 2023 році у багатьох регіонах - Азербайджані, Прибалтиці, Центральній Азії та Грузії - були встановлені історичні рекорди з розвитку бізнесу, збільшивши його показники порівняно з минулим роком на 40%. Компанія не тільки зростала у кожному з регіонів, а й збільшив кількість прямих клієнтів", зазначив Карліс Луцс, регіональний менеджер з розвитку бізнесу компанії QNAP у Балтиці та СНД.



Серед важливих досягнень QNAP у 2023 році відзначається випуск NAS у зборі з жорсткими дисками Seagate або Western Digital. Разом із зібраним пристроєм клієнт тепер може скористатися 5-річною гарантією на все рішення і послугою ARP (Advanced Replacement Service), що входить у вартість.



QNAP оголосила про серйозні зміни в найпопулярнішій серії NAS корпоративного класу на базі Intel Xeon - стартували продажі гібридних моделей, у яких встановлено слоти 2,5''. Це означає, що відбулася зміна стандартної концепції моделей з 12-16-24 відсіками на 18-22-30 відсіків. При цьому найбільша гібридна модель TS-h3087XU-RP входить до числа SKU, які найбільше продаються в сегменті стійкових NAS QNAP, демонструючи свою виняткову популярність і успіх на ринку.



Виробник значно збільшив кількість моделей, які мають 5-річну гарантію, включену у вартість. Тепер пропонується 27 різних моделей NAS і 6 моделей JBOD з таким помітним гарантійним терміном.



Ще одним предметом гордості QNAP є значні успіхи в скороченні термінів виробництва основних споживчих серій NAS, таких як TS-x33, TS-x53E і TS-x64.



Влітку QNAP представила довгоочікуваний сервіс myqnapcloud Storage - тепер кожному користувачеві NAS безоплатно надається 16 ГБ хмарного простору для зберігання даних від QNAP. Крім того, додатковий 1 ТБ хмарного сховища коштує всього 7,49 $/місяць або 59,99 $/рік.



У 2023 році QNAP була інноваційною як ніколи:



Так компанія випустила перші TB 4 NAS-пристрої, які ідеально підходять для професіоналів, що працюють із великими мультимедійними файлами, як-от відеоредактори, фотографи або творці контенту, забезпечуючи безперебійний робочий процес та ефективний доступ до проєктів, що вимагають великих обсягів даних.



Було розроблено невеликий 5-відсічний All-flash NAS TBS-h574TX, оснащений слотами для PCIe SSD E.1 NVMe з можливістю гарячої заміни, що має порти TB4 на одному пристрої. Завдяки портам TB 4 можна досягти швидкості запису до 3082 МБ/с і читання до 2876 МБ/с.



Компанія випустила 8-ядерний мережевий пристрій TS-AI642 на базі ARM для ідеальної роботи з додатками для розпізнавання відео та зображень, заснованих на штучному інтелекті.

QNAP розширювала присутність по всьому регіону: у 2023 році компанія взяла участь у місцевих партнерських заходах у Баку, Каунасі, Ризі, Таллінні та Вільнюсі. Крім того, наші бізнес-партнери представляли QNAP на кількох заходах у Києві та Дніпропетровську.



Ще раз дякуємо нашім партнерам та клієнтам за те, що ви є невіддільною частиною нашої історії успіху. Бажаємо вам нових досягнень і взаємного зростання!

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