Десять провідних виробників чипів на хвилі сезонного попиту і буму АІ збільшили виторг на 17,8% в III кв.

21 декабря 2023 г., 15:35

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TrendForce повідомляє, що третій квартал 2023 року став історичним для провідних світових компаній-розробників мікросхем - загальний дохід зріс на 17,8% і досяг рекордних 44,7 млрд дол.

Такому вражаючому зростанню сприяв активний сезон накопичення запасів для смартфонів і ноутбуків у поєднанні зі стрімким прискоренням поставок чипів та компонентів для генеративного AI. NVIDIA, скориставшись бумом AI, стала лідером за доходами та часткою ринку. Примітно, що постачальник аналогових мікросхем Cirrus Logic обігнав американського виробника PMIC MPS і посів десяте місце, завдяки високому попиту на накопичувачі для смартфонів.



Дохід NVIDIA в третьому кварталі зріс на 45,7% до 16,5 млрд дол. завдяки стійкому попиту на генеративний AI та LLM. Напрямок рішень для центрів обробки даних, на який припадає майже 80% доходу, став ключовим фактором цього виняткового зростання.



Компанія Qualcomm на хвилі нещодавно представленого флагманського процесора Snapdragon 8 Gen 3 і випуску нових смартфонів на базі Android збільшила свій дохід у третьому кварталі на 2,8% порівняно з попереднім кварталом до майже 7,4 млрд дол. Однак стрімке зростання NVIDIA зменшило ринкову частку Qualcomm до 16,5%.

Broadcom, зі своїм стратегічним акцентом на продуктах, пов'язаних із серверами штучного інтелекту, таких як чипи AI ASIC, висококласні комутатори та мережеві інтерфейсні карти, а також завдяки сезонним запасам бездротових рішень, зуміла компенсувати слабший попит на підключення серверних систем зберігання даних та широкосмуговий доступ до Інтернету. Таке стратегічне маневрування призвело до зростання доходу на 4,4% у порівнянні з попереднім кварталом до 7,2 млрд дол.



У ІІІ кв. дохід AMD збільшився на 8,2%, досягнувши 5,8 млрд дол. Цей успіх був досягнутий завдяки широкому впровадженню серверних процесорів 4-го покоління EPYC серед хмарних та корпоративних клієнтів, а також сприятливому впливу сезонного накопичення запасів ноутбуків.

Дохід MediaTek у третьому кварталі зріс на 8,7% до 3,5 млрд дол., що було підтримано здоровим попитом на поповнення запасів чипсетів для смартфонів, модулів WiFi6 та компонентів PMIC для мобільних телефонів/ноутбуків, оскільки запаси у клієнтів бренду стабілізувалися.



Компанія Marvell також досягла значних успіхів: її дохід у третьому кварталі сягнув 1,4 млрд дол., що на 4,4% більше, ніж у попередньому кварталі. Таке зростання було зумовлене насамперед збільшенням попиту на генеративний AI з боку хмарних клієнтів і розширенням бізнесу центрів обробки даних, попри спад у таких секторах, як корпоративні мережі та автомобільна промисловість.

Однак, як зазначають аналітики, перспективи деяких секторів залишаються неоднозначними, а такі галузі, як телебачення та мережеві технології, все ще стикаються з невизначеністю, що призводить до обережного підходу з боку клієнтів. Це призвело до того, що деякі компанії-розробники зазнали зниження доходів, наприклад Novatek та Realtek - на 7,5% і 1,7% відповідно.



Компанія Will Semiconductor отримала вигоду від попиту на компоненти для Android-смартфонів, вирвавшись з-під впливу минулих коригувань запасів і збільшивши дохід у третьому кварталі на 42,3% до 752 млн дол.

Cirrus Logic, яка також скористалася тенденцією накопичення запасів компонентів для смартфонів, продемонструвала значний стрибок доходу на 51,7% до 481 млн дол., витіснивши MPS з першої десятки лідерів.



Підсумовуючи, TrendForce прогнозує стійке зростання для десяти найбільших компаній-розробників чипів у наступному четвертому кварталі. Такий оптимістичний прогноз підкріплюється поступовою нормалізацією рівня запасів та помірним сезонним пожвавленням на ринку смартфонів та ноутбуків. Крім того, глобальне зростання попиту на LLM виходить за межі CSP, інтернет-компаній та приватних підприємств, охоплюючи регіональні країни та малий і середній бізнес, що ще більше посилює загальну позитивну тенденцію.

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