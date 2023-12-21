 
`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТУ

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Ударний БПЛА Cobra української розробки має дальність 300 км

21 декабря 2023 г., 14:35
0 
 

Ударний БПЛА Cobra української розробки має дальність 300 км

За повідомленням Building Tech, на озброєння ЗСУ надійшли ударні БПЛА Cobra, які були розроблені та виробляються в нашій країні. Серед їх можливостей відзначається дальність польоту до 300 км, а також можливість працювати в автономному режимі, тобто самостійно визначати маршрут і ціль, на яку потрібно попрямувати. Це дає змогу знизити ймовірність помилки під час керування дроном і підвищити його ефективність у бойових умовах.

За максимальної швидкості польоту 150 км/год злітна вага БПЛА становить 40 кг, з яких 15 кг займає корисне навантаження. Дрон запускається з катапульти.

Особливість конструкції БПЛА Cobra полягає у використанні досить міцного корпусу, виготовленого з клепаного металу, на відміну від звичайного застосовуваних у таких пристроях легших матеріалів, таких як дерево, пінопласт або композити. Це дало змогу збільшити швидкість і знизити вартість виробництва. Розмах крил становить 3 м, а загальна довжина - 2 метри.

Зазначається, що двигун, пропелер та електроніка для Cobra виробляються в Україні, що знижує вартість виробництва та логістичні ризики. Інженери вже використовують вітчизняні двигуни, інжектори та сервоприводи та планують отримати датчики, контролери, обладнання для зв'язку та навігації найближчим часом.

Як RPA-платформа допомогла SkyUр автоматизувати оплату рахунків

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Ринок  •  IТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Мережі  •  Безпека  •  Наука  •  IoT

  