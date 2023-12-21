Ударний БПЛА Cobra української розробки має дальність 300 км

21 декабря 2023 г., 14:35

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За повідомленням Building Tech, на озброєння ЗСУ надійшли ударні БПЛА Cobra, які були розроблені та виробляються в нашій країні. Серед їх можливостей відзначається дальність польоту до 300 км, а також можливість працювати в автономному режимі, тобто самостійно визначати маршрут і ціль, на яку потрібно попрямувати. Це дає змогу знизити ймовірність помилки під час керування дроном і підвищити його ефективність у бойових умовах.



За максимальної швидкості польоту 150 км/год злітна вага БПЛА становить 40 кг, з яких 15 кг займає корисне навантаження. Дрон запускається з катапульти.



Особливість конструкції БПЛА Cobra полягає у використанні досить міцного корпусу, виготовленого з клепаного металу, на відміну від звичайного застосовуваних у таких пристроях легших матеріалів, таких як дерево, пінопласт або композити. Це дало змогу збільшити швидкість і знизити вартість виробництва. Розмах крил становить 3 м, а загальна довжина - 2 метри.



Зазначається, що двигун, пропелер та електроніка для Cobra виробляються в Україні, що знижує вартість виробництва та логістичні ризики. Інженери вже використовують вітчизняні двигуни, інжектори та сервоприводи та планують отримати датчики, контролери, обладнання для зв'язку та навігації найближчим часом.

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