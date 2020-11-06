Python обошёл Java

6 ноября 2020 г., 11:15

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Python, широко применяемый в проектах аналитики данных и машинного обучения, впервые поднялся на второе место в респектабельном рейтинге Tiobe, который уже почти два десятка лет сравнивает языки программирования по популярности на основе статистики запросов к поисковикам.

Вытесненный Python язык Java переместился на третью позицию, что тоже стало сенсацией: до сих пор два верхних места рейтинга Tiobe без вариантов делили между собой лишь C и Java.

Python продемонстрировал рост на 2,27% по сравнению с прошлым годом, что контрастирует с параллельным снижением на 4,47% интереса к Java.

Ранее, в июле, Python занял второе место в рейтинге RedMonk. Там он также впервые обошёл Java, разбив дуополию, с той разницей, что лидером у RedMonk является не C, а JavaScript.

Составитель RedMonk, Стивен О’Грейди (Stephen O’Grady) сравнил Python с Perl в период его расцвета. Он назвал Python «языком первой надежды», который служит «клеем», скрепляющим тысячи небольших проектов.

Генеральный директор Tiobe Пол Янсен (Paul Jansen) утверждает, что недавний всплеск популярности Python обусловлен тем, что этот язык достаточно прост для использования непрограммистами.

«Навыки программирования необходимы в наши дни повсюду, а хороших разработчиков не хватает, — говорит он. — Поэтому, требуется что-то простое, с чем могли бы справиться обычные инженеры, что-то лёгкое в освоении с быстрыми циклами редактирования и плавным развёртыванием. Python удовлетворяет всем этим требованиям».

Питер Вонг (Peter Wang), исполнительный директор фирмы Anaconda, выпускающей популярный дистрибутив Python для аналитики данных, считает, что альтернативу Python для автоматизации серверных систем и написания сценариев сегодня найти трудно, однако для сохранения конкурентоспособности за пределами разработки аналитических приложений ему потребуется чёткая стратегия развития.

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