Пункти видачі «АЛЛО Express» – новий формат роздрібної торгівлі відомої групи компаній

5 июня 2023 г., 14:25

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Національний маркетплейс «АЛЛО», що входить до складу однойменної групи компаній, повідомляє по запуск нового для себе формату роздрібної торгівлі «АЛЛО Express» – пункти видачі замовлень з allo.ua з продажем ходового асортименту аксесуарів. Перший «АЛЛО Express» відкрився у ТРЦ «EURO Парк», що розташований у Софіївській Борщагівці.

Площа «АЛЛО Express» (до 50 м2) значно менша за інші салони мережі. В такому пункті можна отримати товари з маркетплейсу «АЛЛО», замовлені на сайті або у мобільному застосунку. Для зручності клієнтів передбачена примірочна. Доставка товарів в пункти видачі, як і в інші магазини мережі, безкоштовна.

«Доля онлайн-продажів в бізнесі "АЛЛО" дедалі зростає: наразі близько 40% покупок наші клієнти здійснюють саме онлайн. А отже, вкрай важливою є можливість отримати свої замовлення поряд з домом. Зараз точки видачі працюють в усіх салонах "АЛЛО" та "АЛЛО МАХ", а це 293 магазини у 114 містах України. "АЛЛО Express" відкриватимуться в тих містах та районах, де відсутні магазини мережі», – коментує Микола Астапов, директор із розвитку та форматів компанії «АЛЛО».

Після аналізу ефективності роботи кількох пілотних точок видачі «АЛЛО Express» компанія ухвалюватиме рішення про масштабування нового формату по території всієї України.

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