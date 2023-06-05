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Meta анонсувала VR-шолом Quest 3

5 июня 2023 г., 13:45

Meta анонсувала VR-шолом Quest 3

Компанія Meta оголосила про випуск свого шолома віртуальної реальності нового покоління Quest 3.

Новинка відрізняється скороченими на 40% габаритами оптичної системи (без урахування прокладки, що ущільнює) та використанням платформи Snapdragon зі збільшеною вдвічі продуктивністю.

Очікується, що VR-шолом Quest 3 надійде на ринок восени: варіант зі 128 ГБ вбудованої пам'яті пропонуватиметься за роздрібною ціною $499,99, тоді як для більш місткої моделі вартість поки не заявлена.

Після анонсу Quest 3 було оголошено зниження цін на модель попереднього покоління Quest 2: з 4 червня версія зі 128 ГБ коштує $299,99, а варіант з 256 ГБ - $349,99.

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