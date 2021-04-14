Прогнозирующий контроль улучшит сопротивляемость неизвестным атакам

14 апреля 2021 г., 10:25

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Современные системы (финансов, электро- и водоснабжения и т.п.) имеют всё более усложняющуюся структуру из-за большого количества взаимодействующих агентов, организованных для распределённого выполнения конкретных задач.

Группа исследователей из Университета Калабрии (Италия) разработала первую схему прогнозирующего управления, которая помогает таким распределённым системам не только выявлять сложные сценарии вторжения, такие как атаки повторного воспроизведения (replay), но и защищаться от них.

Об их разработке рассказывает публикация в мартовском выпуске журнала IEEE/CAA Journal of Automatica Sinica.

Атаки воспроизведения трудно распознать, потому что для получения доступа или чтобы спровоцировать нужное действие злоумышленник использует информацию, уже имеющуюся в системе, например, номер учётной записи или строку разрешения, украденные из другого (или того же самого) агента.

Модель «отступающего горизонта», применённая исследователями, позволяет предсказать, как система будет выглядеть в будущем, и, на основании этого прогноза определить, когда происходит что-то неожиданное, например, повторная отправка информации.

«Свойство удаляющегося горизонта позволяет нам рассматривать одну и ту же структуру оптимизации в каждый следующий момент времени. Это означает, что если проблема разрешима в начальный момент, то же самое произойдет и в будущем», — сказал автор статьи Джузеппе Франце (Giuseppe Franzè), доцент кафедры информатики, моделирования, электроники и системной инженерии Университета Калабрии.

Такая стратегия позволяет системе закапсулироваться в момент перед атакой, предохраняя коммуникации до тех пор, пока атака не будет успешно отражена.

«Эта нетребовательная схема прогнозирующего управления является эффективным способом реагирования на неизвестные сценарии, в которых внешние вредоносные агенты воздействуют на нормальную работу системы», — сказал Франце.

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