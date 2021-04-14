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NVIDIA анонсировала комплект разработчика Arm HPC

14 апреля 2021 г., 11:05

NVIDIA анонсировала комплект разработчика Arm HPC

В рамках онлайновой конференции GTC 2021, компания NVIDIA представила комплект разработчика NVIDIA Arm HPC для поддержки научных вычислений в условиях растущей потребности в энергоэффективных суперкомпьютерах и центрах обработки данных. Он включает CPU Ampere Altra с 80 ядрами Arm Neoverse на частоте до 3,3 ГГц; два GPU NVIDIA A100 с производительностью в глубоком обучении FP16 в 312 терафлопс у каждого, а также два DPU NVIDIA BlueField-2, которые ускоряют операции в сети, хранении и безопасности.

Сообщается, что разработчики могут подать заявку на ранний доступ. Комплект разработчика будет доступен в третьем квартале 2021 года.

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