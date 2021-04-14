Apple проведет презентацию новых продуктов 20 апреля

14 апреля 2021 г., 9:25

0

Tweet

Компания Apple объявила о том, что 20 апреля проведет специальное мероприятие, на котором представит ряд продуктов.



Интересно, что вначале во вторник появилась информация про это мероприятие со ссылкой на утечку через Siri. Однако уже вечером 13 апреля Apple разослала официальные приглашения.



Вероятнее всего будут презентованы новые iPad. В январе Apple сообщила о выручке от продажи планшетов за первый квартал финансового года в размере 8,44 млрд долл., что на 41% больше, чем годом ранее. Ожидается, что новые iPad Pro будут оснащены новейшим и самым быстрым процессором Apple и новым типом экрана mini LED.



В прошлом году Apple обновила iPad Pro в марте, когда также представила клавиатуру Magic Keyboard, которая делает схожим с ноутбуком.



Наблюдатели также отмечают, что свои AirPods второго поколения компания представила еще в марте 2019 года, поэтому, возможно, также будут обновлены и эти продукты. Однако главный аналитик Apple Минг-Чи Куо заявил в марте, что новые AirPods могут быть выпущены не раньше третьего квартала этого года.



Уже давно ходят слухи, что Apple выпустит AirTags, продукт, похожий на Tile, который можно прикрепить к предметам, например, ключам, или положить в сумку, и отслеживать их с помощью программного обеспечения Apple Find My, встроенного в iPad и iPhone. Apple тестирует способ отслеживания этих устройств в своей бета-версии программного обеспечения для iPhone.



Другие устройства, которые могут быть обновлены, включают iMac, которые еще не были переведены на новаый чип M1.



И, наконец, ждем оновления Apple TV. Текущая модель этого устройства вышла в 2017 году, но даже это было незначительное обновление по сравнению с версией, выпущенной в 2015 году. Bloomberg сообщил в декабре, что Apple планирует выпуск нового пульта дистанционного управления, обновленный процессор и «gaming focus».

Замовлення хмари в декілька кліків. UCloud запустив хмарний чат бот!