Продажі смартфонів в США знизилися у ІІ кв., при цьому частка Apple зросла

11 мая 2023 г., 12:35

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За даними Counterpoint, поставки смартфонів у США знизилися на 17% у першому кварталі 2023 року, оскільки виробники скоригували високі запаси в каналах збуту, а споживчий попит знизився через макроекономічний тиск.

Мало місто падіння продажів у всіх основних виробників після сильного першого кварталу минулого року. Однак Apple вдалося збільшити свою частку ринку, попри зниження поставок у річному обчисленні.

«Інфляція почала впливати на американський ринок смартфонів у другому півріччі 2022 року, особливо на нижній ціновий сегмент, де споживачі мають менший наявний дохід і більш чутливі до змін цін. Постійна інфляція та невизначеність економічних перспектив змушують споживачів утримуватися від купівлі нових пристроїв, що призводить до зниження темпів оновлення та зменшення продажів пристроїв, особливо в сегменті передплачених смартфонів», сказав аналітик Counterpoint Метью Орф (Matthew Orf), коментуючи ситуацію.

Вплив інфляції та інших макроекономічних чинників на ринок був нерівномірним. Старший аналітик Counterpoint Моріс Клене (Maurice Klaehne) зазначив: «Хоча передоплачені бренди зазнали значного скорочення поставок у порівнянні з минулим роком, були й позитивні моменти. Поставки Samsung Galaxy S23 зросли на двозначні цифри в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, в той час як Galaxy A14 5G продемонстрував винятково високі показники в сегменті передоплачених смартфонів. Розрив між пристроями низького цінового рівня і преміум-класу, схоже, розширюється, створюючи вакуум в категорії пристроїв середнього рівня».

Заступник директора з досліджень Counterpoint Ханіш Бхатія (Hanish Bhatia) зазначив: «Деякі нішеві категорії можуть продовжувати демонструвати хороші результати, попри загальну слабкість. Наприклад, цього року спостерігається великий ажіотаж навколо складаних пристроїв, оскільки все більше виробників приєднуються до цієї тенденції, що може стимулювати попит на пристрої преміум-класу. Аналогічно, попит на підтримувані урядом програми Lifeline та ACP в основному залишиться незмінним. Але в більш широкому сенсі, міграція з Android на iOS, що стимулюється молодими користувачами, які вперше купують смартфони, продовжує залишатися ключовою больовою точкою для виробників Android-пристроїв».

Коментуючи напрямок розвитку американського ринку смартфонів, директор з досліджень у Північній Америці Джефф Філдхак (Jeff Fieldhack) сказав: «У першому кварталі 2023 року спостерігався млявий споживчий попит з дуже низьким рівнем оновлення. Ми очікуємо, що діючі постоплатні гравці збільшать рекламну активність у другій половині року, щоб боротися з кабельними MVNO, у яких чисте поповнення в цьому кварталі було вищим, ніж у «Великої трійки», що є першим випадком для ринку США».

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