MediaTek анонсувала новий флагманський процесор Dimensity 9200+

11 мая 2023 г., 11:35

0

Tweet

Компанія MediaTek оголосила про випуск чипсета Dimensity 9200+, який орієнтований на преміальні 5G-смартфони.



Відмінність Dimensity 9200+ від попереднього процесора Dimensity 9200 полягає насамперед у підтримці вищих тактових частот. Так до складу новинки входить одне суперпродуктивне ядро Arm Cortex-X3 із частотою до 3,35 ГГц, три супер'ядра Arm Cortex-A715 із частотою до 3,0 ГГц та чотири ядра енергоефективні ядра Arm Cortex-A510 із частотою 2,0 ГГц. Щоб дати Dimensity 9200+ додатковий імпульс для ігор та інших ресурсомістких програм, MediaTek збільшила продуктивність графічного процесора Arm Immortalis-G715 на 17%.



"Ми продовжуємо підіймати планку флагманської продуктивності та енергоефективності з Dimensity 9200+, гарантуючи виробникам пристроїв доступ до найпотужніших доступних сьогодні функцій мобільних ігор", - сказав д-р Єнчі Лі, заступник генерального директора підрозділу бездротового зв'язку MediaTek. «Завдяки швидшому трасуванню променів та плавному ігровому процесу з високою частотою кадрів у поєднанні з технологіями енергоощадження MediaTek ви можете насолоджуватися неймовірними візуальними ефектами, епічними ефектами та збільшеним часом автономної роботи».



Dimensity 9200+ оснащений модемом 4CC-CA 5G Release-16, який плавно перемикається між з'єднаннями дальнього радіуса дії нижче 6 ГГц та надшвидкими з'єднаннями міліметрового діапазону. Чипсет також підтримує Wi-Fi 7 2x2+2x2 зі швидкістю передачі даних до 6,5 Гбіт/с, а також Bluetooth 5.3. Технологія співіснування Bluetooth та Wi-Fi від MediaTek дозволяє Wi-Fi, аудіо Bluetooth з низьким енергоспоживанням (LE) та бездротовим периферійним пристроям підключатися одночасно з низькою затримкою та без інтерференції.



Ключові особливості MediaTek Dimensity 9200+ включають:



HyperEngine 6.0: Подальше покращення ігрового процесу за допомогою технології адаптивної продуктивності, здатної підтримувати високу частоту кадрів та мінімізувати затримки.



Технологічний процес класу 4 нм TSMC другого покоління: ідеально підходить для надтонких конструкцій у різних формфакторах.



Блок обробки штучного інтелекту шостого покоління (APU 690): ефективно справляється із завданнями шумозаглушення фото надвисокої роздільної здатності з використанням штучного інтелекту, а також створює воістину кінематографічне відео за допомогою фокусування в реальному часі та налаштування ефекту боці.



MediaTek Imagiq 890: Потужний флагманський сигнальний процесор зображень, що підтримує захватне знімання та забезпечує яскраві та чіткі зображення та відео навіть в умовах низького освітлення.



MediaTek MiraVision 890: технологія відображення з технологією адаптивної частоти оновлення та зменшенням розмитості під час руху для плавної взаємодії з користувачем.

MediaTek 5G UltraSave 3.0: технології енергоефективності для оптимізації часу роботи від батареї за будь-яких умов підключення 5G.



Очікується, що смартфони на базі MediaTek Dimensity 9200+ будуть випущені у травні 2023 року.

Провідні рішення Transcend для професійних вбудованих рішень