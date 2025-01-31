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Презентовано SHARK-M – наступний крок у розвитку одного з найефективніших БпАК на полі бою

31 января 2025 г., 8:15
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Ukrspecsystems офіційно презентувала SHARK-M.
 
«Навіть легенди мають еволюціонувати, то ж рано чи пізно SHARK-D мав отримати логічне продовження. І ми нарешті відкриваємо нову модель широкому загалу. SHARK-M – це результат 10-річного шляху Ukrspecsystems, урахування досвіду тисяч місій та постійного зворотного зв’язку від екіпажів. На полі бою з'являється напросунутіший універсальний розвідник з нашої екосистеми», заявили у компанії. 
 
Як зазначається, SHARK-M – наступний крок у розвитку одного з найефективніших БпАК на полі бою. Це електричний комплекс для повністю автономної розвідки та спостереження на практичній глибині до 180 км. Працює вдень і вночі, ще стійкіший до РЕБ і простіший в управлінн. 
 
Повідомляється, також про максимальну автоматизацію всіх процесів та генерацію автоматичних звітів, які роблять роботу операторів зручнішою.
 
Ємність нових батарей на 170% більша порівняно з попередніми моделями. Це забезпечує рекордний час у повітрі: до 7 годин на одній зарядці. Завдяки цьому оператори можуть виконувати ширший спектр місій, долаючи більші дистанції та залишаючись у повітрі довше навіть в умовах складної погоди.
 
SHARK-M демонструє вражаючу здатність працювати в умовах інтенсивного радіоелектронного придушення. Завдяки посиленому радіомодему та потужним програмно-апаратним засобам боротьби з перешкодами, комплекс забезпечує стабільний зв’язок і надійність у найскладніших умовах. Оновлений пункт дистанційного пілотування (ПДП) підсилює ефективність комплексу.
 
SHARK-M створений з урахуванням безпеки операторів. У комплексі передбачено додатковий комплект "Подовження", який дозволяє віддалити антенне обладнання від екіпажу, а виносний термінал управління забезпечує безпечні пуски та посадки БпЛА на відстані. Це захищає персонал навіть у зонах підвищеної небезпеки.
 
Передові камерні системи, комплекс мір по додатковому захисту операторів та все необхідне для 1200 годин експлуатації в межах технічного обслуговування.
 
Модернізовані гіростабілізовані оптико-електронні системи або ж ГОЕС суттєво розширюють можливості комплексу. Вони дозволяють виявляти цілі на відстанях до 35 км вдень та 14 км вночі.
Завдяки новому інтерфейсу, забезпечено безперервне обертання камери на 360° без сліпих зон. Оператор може замінити ГОЕС самостійно, без звернення до сервісного центру. А універсальний роз'єм, впроваджений у SHARK-M, сумісний не тільки з поточними, але й новими розробками, які тільки-но проходять випробування. 
 
Аппарат забезпечує високу стійкість до радіоелектронної боротьби, завдяки впровадженню передових апаратних і програмних рішень. Потужний радіомодем — у 250% сильніший за попередню версію — дозволяє підтримувати стабільний зв’язок навіть у найскладніших умовах. Додатково, система оснащена спеціальними засобами боротьби з радіоперешкодами, такими як захист від спуфінгу та джемінгу. Оновлений пункт дистанційного пілотування підсилює ефективність комплексу.
 
Shark-M також отримав значно покращений пункт дистанційного пілотування, який відкриває нові можливості для ефективного управління комплексом. Завдяки модернізації радіомодему та антенного обладнання, максимальний радіус дії зв’язку зріс більш ніж удвічі — до 180 км. Це дозволяє виконувати завдання на оперативній глибині, залишаючись поза зоною вразливості противника.
 
Дізнавайтеся більше на офіційній сторінці SHARK-M
ukrspecsystems.com/uk/drones/shark-m-uas
 

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