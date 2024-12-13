Потенціал легалізації криптоактивів в Україні оцінили у 15 млрд грн

13 декабря 2024 г., 15:30

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Мінцифра активно працює над проєктом закону з легалізації ринку криптоактивів у рамках робочої групи при профільному комітеті. Його мета – створити сприятливі умови для роботи з новим класом активів та встановити зрозумілі правила їх оподаткування. Легалізація та регулювання криптоіндустрії може стати суттєвим джерелом поповнення державного бюджету.

За ініціативи Мінцифри компанія Global Ledger проаналізувала потенціал оподаткування криптовалютного ринку. Згідно з дослідженням, українці становлять 2,5% від загального вебтрафіку користувачів криптовалют у світі. Це показав аналіз вебтрафіку з 64 глобальних централізованих бірж (CEX) – включно з шістьма біржами, що мають українське коріння.

Відповідно податки від надання послуг у криптогалузі для української аудиторії за 2021-2024 рр. могли б скласти 8,34 млрд грн – за умови легалізації криптоактивів.

Від оподаткування криптодоходів громадян Україна могла б отримати від 1,31 млрд до 6,53 млрд грн додаткових надходжень у держбюджет.

Завдяки легалізації крипторинку українські блокчейн-фахівці зможуть працювати в Україні, а держава – залучати іноземний капітал для підтримки економіки в умовах війни.

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