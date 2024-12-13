Synopsys випустила перші в галузі IP-рішення Ultra Ethernet та UALink

13 декабря 2024 г., 16:25

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Компанія Synopsys оголосила про випуск перших у галузі IP-рішень Ultra Ethernet і UALink, включно з контролерами, PHY і верифікаційними IP, які покликані задовольнити попит на засновані на стандартах міжз'єднання для прискорювачів HPC та AI з високою пропускною спроможністю і низькою затримкою. У міру розвитку інфраструктур гіпермасштабних центрів оброблення даних, що підтримують оброблення трильйонів параметрів у великих мовних моделях, вони мають масштабуватися до сотень тисяч прискорювачів із високоефективними та швидкими з'єднаннями. Synopsys Ultra Ethernet і UALink IP забезпечать цілісне рішення з низьким рівнем ризику для високошвидкісного зв'язку з малими затримками в масштабованих архітектурах AI.



«Понад 25 років компанія Synopsys перебуває на передньому краї створення найкращих у своєму класі IP-рішень, що дають змогу розробникам прискорити інтеграцію функціональності, заснованої на стандартах», - каже Нірадж Паліваал (Neeraj Paliwal), старший віцепрезидент з управління IP-продуктами компанії Synopsys. «Завдяки першим у галузі IC Ultra Ethernet і UALink компанії можуть отримати перевагу під час розроблення нового покоління високопродуктивних чипів і систем із широкою функціональною сумісністю для масштабування майбутніх інфраструктур штучного інтелекту та високопродуктивних обчислень».



Розширені можливості нового IP-рішення Synopsys Ultra Ethernet включають:



IP-рішення для масштабування внутрішніх мереж: IP-рішення Synopsys Ultra Ethernet, що складається з PHY, MAC і PCS контролерів, а також IP для верифікації, забезпечує низький рівень ризику для розробників, які створюють системи, здатні підтримувати до мільйона кінцевих точок в одній мережі.



Найкраща у своєму класі IC 224G Ethernet PHY: перевірена на кремнії IC Synopsys 224G Ethernet PHY, що підтримує протокол Ultra Ethernet, продемонструвала широку функціональну сумісність, що було продемонстровано на численних виставках, включно з ECOC, OFC і DesignCon.



Запатентована реалізація корекції помилок: Synopsys Ultra Ethernet MAC і PCS controller IP забезпечують пропускну спроможність до 1,6 Тбіт/с із наднизькою затримкою, що дає змогу обробляти дані в реальному часі, необхідні для робочих навантажень штучного інтелекту.



Безшовна інтеграція: IC MAC і PCS підтримують інтерфейс із вищими рівнями стека Ultra Ethernet, забезпечуючи повну кремнієву реалізацію для комутаторів, прискорювачів AI та інтелектуальних мережевих карт.



Прискорена верифікація і валідація: IC перевірки Ultra Ethernet від Synopsys допомагає забезпечити відповідність протоколу стандартам, які швидко розвиваються, що дає змогу швидше й ефективніше перевіряти системи штучного інтелекту та високопродуктивних обчислень.



«Juniper уже презентувала перший у галузі маршрутизатор пакетного транспорту на 800 Гбіт/с PTX10002-36QDD, у якому використовується наша власна мікросхема Express 5 ASIC із Synopsys Ethernet IP», - говорить Дебашис Басу (Debashis Basu), старший віцепрезидент Juniper Engineering. «Ми продовжимо співпрацю з компанією Synopsys і будемо використовувати новітні технології Ultra Ethernet Consortium (UEC) для переходу до ери 1,6 Тбіт/с. Це свідчить про наші постійні інновації в галузі високошвидкісних мереж для досягнення нашої мети - значного підвищення масштабу, надійності та продуктивності мереж центрів обробки даних. Це особливо важливо в умовах експоненціального зростання робочих навантажень AI, що робить такі мережі набагато ефективнішими та економнішими».



Розширені можливості нового IP-рішення Synopsys UALink місять:



IP-рішення для масштабування обчислювальних мереж: IP-рішення Synopsys UALink, що складається з PHY, контролера і верифікаційного IP, прискорює вихід на ринок для розробників систем, здатних підтримувати до 1024 прискорювачів AI.



Ефективна, високошвидкісна передача даних: Розроблений для інтенсивних робочих навантажень AI, малопотужний і високопропускний Synopsys UALink PHY IP забезпечує швидкість 200 Гбіт/с на лінію.



Оптимізація затримок завдяки можливостям спільного використання пам'яті: IC Synopsys UALink Controller допомагає усунути критичні вузькі місця в апаратній інфраструктурі AI завдяки спільному доступу до пам'яті від прискорювача до прискорювача.



Вбудовані перевірки протоколів: IC Synopsys UALink Verification у поєднанні з апаратними рішеннями Synopsys для верифікації забезпечує швидку та надійну верифікацію апаратних засобів AI.



IP-рішення Synopsys Ultra Ethernet, що містить MAC і PCS, PHY та IP для верифікації, планується випустити в першій половині 2025 року. IP-рішення Synopsys UALink, що містить контролер, PHY і верифікаційні IP, планується випустити в другій половині 2025 року.

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