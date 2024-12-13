Міноборони визначило переможців хакатону «Наступ машин 2.0», які розділять 150 тис. дол.

13 декабря 2024 г., 14:30

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Міністерство оборони провело масштабний технологічний хакатон «Наступ машин 2.0». Захід зібрав понад 50 команд українських та іноземних інженерів і розробників, які представили інноваційні рішення для оборони країни.

Хакатон фокусувався на двох стратегічних викликах, актуальних для Сил оборони: протидія керованим авіаційним бомбам (КАБ), які складно перехопити наявними системами ППО, а також протидія дронам з оптоволоконним керуванням, стійким до радіоелектронної боротьби.

На першому етапі протягом трьох тижнів учасники працювали над викликами онлайн за підтримки менторів – профільних експертів з Сил оборони. У фіналі в офлайн-форматі команди презентували свої розробки на розгляд журі.

12 команд-переможців будуть нагороджені грантами на розвиток на загальну суму 150 тис. дол. від партнерів хакатону. Також команди отримають підтримку Міністерства оборони у швидкому тестуванні та втіленні рішень.

Журі відзначило серед найкращих розробки команд Fenek, Ares, Gav, Нічна Варта, Frontline, КБ Технарі, Motorhouse, Квадротура та інших. Призовий фонд для команд забезпечили такі спонсори, як технологічні компанії Tekever та MyDefence, компанія Uklon та фонд Nezlamni, інвестиційний фонд D3, European Defence Tech Hub, Оборонний альянс України.

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