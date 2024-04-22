Поставки смартфонів з підтримкою GenAI зростуть більш ніж у 4 рази до 2027 року

22 апреля 2024 г., 14:45

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Частка GenAI-смартфонів в загальному обсязі поставок смартфонів досягне 11% цього року і 43% до 2027 р., перевищивши 550 мільйонів одиниць з 4-кратним зростанням, згідно зі звітом Counterpoint Research.



Аналітики очікують, що база встановлених GenAI-смартфонів перевищить 1 мільярд до 2027 року. На тлі очікуваного виходу Apple у цей сегмент наприкінці року, ці оцінки вищі за попередній прогноз Counterpoint, зроблений у грудні минулого року.



Counterpoint Research визначає смартфон GenAI як мобільний пристрій, який використовує великомасштабні, попередньо навчені моделі генеративного АІ для створення оригінального контенту або виконання контекстно-залежних завдань. Очікується, що такі пристрої матимуть мультимодальні можливості, які дозволять їм обробляти текст, зображення, голос та інші вхідні дані, щоб генерувати різноманітні вихідні дані та забезпечувати плавний і безперебійний користувацький досвід. Апаратні специфікації таких пристроїв, ймовірно, розвиватимуться в міру прогресу технологій. Але вже зараз для ефективного запуску генеративних моделей АІ пристрій повинен мати апаратні можливості, які можна порівняти або навіть перевершити за продуктивністю сучасні флагманські смартфони.



"Більше 10 OEM-виробників вже випустили понад 30 смартфонів з підтримкою GenAI. ШІ в смартфонах став ключовою темою для обговорення з початку цього року, особливо після успішного дебюту серії Galaxy S24, де Samsung завоював значну частку уваги в маркетингу ранніх кейсів використання ШІ. Ми очікуємо, що Samsung очолить рейтинг OEM-виробників смартфонів GenAI у 2024 році. Це вже друга тенденція за останні кілька років, коли Samsung має перевагу на ранній стадії розвитку; першою була успішна реалізація складних смартфонів. Перевага ШІ забезпечить Samsung імпульс у сегменті смартфонів середнього та преміум-класу, оскільки функції GenAI отримають більш широке визнання в найближчі роки» - вважає директор з досліджень Counterpoint Research Тарун Патак (Tarun Pathak).



Патак також підкреслив, що окрім Samsung, очікуваний вихід Apple на ринок АІ ще більше сприятиме зростанню сегмента. «Ми очікуємо, що як тільки Apple вийде на ринок, АІ одразу ж стане обов'язковою функцією у всіх смартфонах середнього та преміум-класу, починаючи з 2025 року. Однак реальна диференціація полягатиме у варіантах використання, оскільки споживачі все ще оцінюють потенційний вплив штучного інтелекту на їхні майбутні пристрої», підкреслив він.



"Смартфони майбутнього будуть більш персоналізованими, щоб задовольняти індивідуальні потреби та вподобання, а АІ відіграватиме центральну роль у забезпеченні цього персоналізованого досвіду. Оскільки виробники диференціюють свої підходи до позиціонування АІ, ключовим моментом тут буде еволюція сценаріїв використання нової технології. Наразі ці випадки використання включають розширені можливості обробки зображень, функції перекладу, покращений досвід роботи з додатками, рекомендації щодо контенту, створення більш персоналізованого контенту та багато іншого. Ці випадки використання розвиватимуться, оскільки великі мовні моделі продовжуватимуть зростати як за розміром, так і за ефективністю. Counterpoint вважає, що інтеграція периферії (мобільних пристроїв) і хмарних технологій стане основною моделлю для генеративного ШІ в смартфонах, і OEM-виробники, які мають однаково сильні програмні можливості, а також стратегічні галузеві партнерства, швидше за все, будуть випереджати конкурентів», зазначив заступник директора Counterpoint Research Мохіт Агравал (Mohit Agrawal).



В майбутньому аналітики очікують, що продажі GenAI-смартфонів досягнуть переломного моменту у 2025 році, коли пристрої проникнуть в більш широкі цінові сегменти, особливо в діапазон 400-599 дол. На апарати з ціною вище 600 дол. та у діапазоні 400-599 дол. припадатиме 9 з кожних 10 смартфонів з GenAI, проданих у 2024 році. Провідні компанії-виробники чипсетів, такі як MediaTek і Qualcomm, вже взяли на себе ініціативу у впровадженні смартфонів зі штучним інтелектом. Вони випустили кілька мобільних платформ, які підтримують мультимодальні великі моделі АІ на пристроях. Counterpoint Research прогнозує, що у цьому році Qualcomm буде лідером на ринку AI SoC, захопивши майже половину всіх поставок GenAI-смартфонів, за нею слідуватиме MediaTek з часткою в 13%.

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