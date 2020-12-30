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После ультиматума Intel со стороны инвестора, акции компании выросли

30 декабря 2020 г., 9:35
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После ультиматума Intel со стороны инвестора, акции компании выросли

Как сообщает Reuters, глава хедж-фонда Third Point Дэн Лоеб (Dan Loeb) написал совету директоров Intel достаточно резкое письмо, в котором призывал руководство компании пересмотреть подходы к развитию компании и нанять консультантов для изучения «стратегических альтернатив».

Third Point является достаточно активным инвестором и недавно приобрела пакет акций Intel на 1 млрд долл.

«Потеря лидерства в производстве и другие ошибки позволили нескольким конкурентам в полупроводниковом сегменте использовать технологические достижения TSMC и Samsung, и  заметно нарастить свою долю рынка за счет Intel», - написал Лоеб. Между тем, они добавили, что AMD съела долю Intel на «рынках основных ПК и ЦП для центров обработки данных».

Финансовые результаты Intel в последнем квартале несколько ухудшились из-за задержек с выпуском 7 нм чипов, что позволило AMD получить преимущество. Кроме того, Nvidia наращивает свое лидерство в сегменте решений для обработки данных. И обе эти компании, заключив производственные контракты с TSMC, получили доступ к более продвинутым технологиям.

Помимо прочего Лоэб отметил, что потеря Intel лидерства в производстве полупроводников переходит уже в плоскость национальной безопасности США. «Мы опасаемся, что без немедленных изменений в стратегии развития Intel, доступ к передовым поставкам полупроводников будет ограничен, что вынудит США в большей степени полагаться на геополитически нестабильную Восточную Азию в обеспечении всего, от ПК до центров обработки данных, критически важной инфраструктуры и многого другого », - отметил он.

Лоэб считает, что Intel должна предоставить возможность производить чипы для крупных компаний, таких как Amazon, Apple и Microsoft, которые разрабатывают собственные процессоры, но производят их за пределами США.

Акции Intel на фоне этих сообщений выросли примерно на 6%. Однако даже с учетом этого роста во вторник, с начала года котировки компании упали на 18%, тогда как AMD почти удвоила стоимость ценных бумаг. Кроме того индекс S&P 500 за этот же период вырос на 15%.

В своем ответном заявлении Intel сообщила, что будет работать с Third Point над идеями по увеличению стоимости акций. «Корпорация Intel приветствует вклад всех инвесторов в повышение стоимости активов для акционеров. Поэтому мы с нетерпением ждем возможности обсудить с Third Point LLC их идеи по достижению подобной цели», - говорится в комментарии Intel.

Сообщается, что Third Point также подала заявку в Федеральную торговую комиссию с просьбой приобрести дополнительные акции и сохранить возможность рекомендовать членов совета директоров Intel в 2021 году.

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