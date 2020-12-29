Amazon отгрузила в праздничный сезон 1,5 млрд товаров

29 декабря 2020 г., 17:09

Компания Amazon.com представила отчет о продажах в рождественский сезон этого года.



По сообщению крупнейшего в мире онлайн-продавца в нынешний праздничный период было отгружено более 1,5 миллиарда товаров. И это лишь в категориях - товаров для дома косметики и личной гигиены, группы игрушек и электроники.



Также отмечается, что сторонние продавцы, которые продают свои товары через Amazon, также показали хорошие результаты в декабре. Совокупные мировые продажи этих независимых компаний увеличились более чем на 50% по сравнению с прошлым годом.



В этом году Amazon пришлось внести серьезные изменения в свою логистическую сеть, чтобы адаптироваться к условиям пандемии. Компания наняла несколько сотен тысяч новых сотрудников, чтобы справиться с ростом заказов. В 2020 г. было потрачено более 10 млрд долл. на обеспечение безопасности сотрудников в центрах обработки заказов.



В октябре представители Amazon прогнозировали объем выручки от 112 до 121 млрд долл. в четвертом квартале. Вполне возможно, что показатель окажется выше.

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