NetIQ UPA, первая веб-консоль для централизованного управления безопасностью

30 декабря 2020 г., 10:25

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Компания «Elcore Украина», официальный дистрибьютор Micro Focus, сообщила о том, что вендор выпустил NetIQ Universal Policy Administrator (UPA).



Как отмечается, это первая на рынке платформа, которая позволяет администраторам консолидировать и централизовать политики безопасности, а также обеспечивает унифицированный контроль всей инфраструктуры. Веб-консоль UPA способствует росту операционной эффективности, улучшает общее состояние безопасности, облегчает цифровую трансформацию бизнеса, одновременно повышая его киберустойчивость.



NetIQ Universal Policy Administrator предлагает решение ключевых проблем, связанных с отсутствием последовательных и управляемых политик, процессов и видения безопасности, благодаря уникальной комбинации функций:

• Консолидация политик: повышение окупаемости капиталовложений за счёт централизованного контроля существующих инвестиций, расширения инструментов управления привилегиями, делегированием и политиками на все администрируемые ресурсы.

• Управление устройствами: улучшение эффективности путём централизации ресурсов в рамках единого экрана и единой идентификации. Управление определенными устройствами и политиками можно осуществлять одновременно, не переключаясь с одного на другое.

• Требования соответствия: снижение риска за счёт внедрения единообразных управления безопасностью и возможностей аудита для всей среды.



«Universal Policy Administrator представляет собой следующее поколение платформы политик, которое администраторы безопасности и Active Directory ждали многие годы. Веб-базированная консоль UPA полностью поддерживает нативные Group Policy Objects (GPOs) и новые «универсальные» политики в облаке с комплексными отчётностью, аудитом и контролем изменений, – заявил Дэнни Ким (Danny Kim), технический директор Full Armor – технологического партнёра Micro Focus. – UPA создана для гибридного предприятия, которому необходимо быстро приспосабливаться к меняющимся реалиям дистанционной работы, централизованно контролировать политики в своих разрозненных хранилищах и обеспечивать безопасное увеличение популяции устройств в облаке».



Перед лицом беспрецедентных глобальных проблем и роста киберпреступности организации осознают необходимость создания более надёжных операций с гибкостью, структурой и ориентацией на рост не только для противостояния непредвиденным неблагоприятным ситуациям, но и для стабильного функционирования бизнеса. Позволяя им разумно адаптироваться к постоянно меняющемуся ландшафту угроз, NetIQ Universal Policy Administrator, представляет собой лишь один из способов, которыми Micro Focus помогает повышению киберустойчивости клиентов.



NetIQ Universal Policy Administrator войдет в активно расширяющийся портфель решений Micro Focus для управления идентификацией и доступом, платформа уже доступна клиентам по всему миру.

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