Databricks отримала оцінку у 134 млрд дол. на тлі буму АІ

Як повідомляє The Information, компанія Databricks, що спеціалізується на аналізі даних та платформах для розробки додатків штучного інтелекту, веде переговори про залучення 5 млрд дол. капіталу при оцінці в 134 млрд дол.



Зазначається, що ця оцінка приблизно у 32 рази перевищує очікуваний цьогорічний дохід компанії, який має скласти близько 4,1 млрд дол. Згідно з прогнозами, Databricks очікує зростання продажів на 55% у 2025 році, при цьому компанія вже двічі переглядала свої прогнози продажів у бік збільшення.



Databricks, заснована у 2013 році творцями Apache Spark, пропонує платформу, яка допомагає користувачам обробляти, аналізувати дані та створювати додатки на базі АІ. Компанія давно розглядається як провідний кандидат на первинне публічне розміщення акцій на біржі.



Попри стрімке зростання попиту, компанія повідомила інвесторам, що її валова маржа знижується швидше, ніж очікувалося. Очікується, що маржа зменшиться до 74% у порівнянні з попереднім планом у 77%. The Information пояснює це зростанням використання саме АІ-продуктів компанії.



Databricks має понад 20 000 клієнтів, серед яких такі помітні компанії, як платіжна фірма Block, енергетичний гігант Shell та виробник електромобілів Rivian.



Представники Databricks відмовилися від коментарів щодо інформації про новий раунд фінансування. Агентству Reuters не вдалося негайно перевірити цю інформацію.

