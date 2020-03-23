Посещаемость отделений «ПриватБанка» снизилась вдвое, а онлайн вырос на треть

23 марта 2020 г., 11:45

За первую неделю общенационального карантина количество клиентов, обслуживаемых в сети отделений «ПриватБанка» сократилась от 30 до 70% в зависимости от региона. Как сообщает пресс-служба финансового учреждения, в целом количество клиентов, посещающих отделения банка, сократилось на 54%.

В то же время, количество и объемы платежей и банковских операций, которые клиенты проводят онлайн в «Приват24», за этот же период выросли на 27%.

Объемы снятия наличных в банкоматах находится на среднесуточном уровне – вдвое ниже, чем, например, в предновогодний период. Инкассация банкоматов и терминалов самообслуживания банка проводится в штатном режиме.

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