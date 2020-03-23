Редизайн Slack оптимизирует работу с расширениями

23 марта 2020 г., 11:05

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Крупнейшее в истории Slack Technologies обновление пользовательского интерфейса её десктопного клиента началось вчера и растянется на несколько недель. Соответствующий апдейт для мобильной версии последует за ним.

Одним из главных усовершенствований стала возможность организовывать чат-каналы и прямые сообщения в разделах на боковой панели Slack, действующих как папки. В эти же разделы можно включать сторонние расширения Slack. При необходимости освободить место на боковой панели, такой раздел легко оттуда убрать.

В верхнем углу панели добавилась кнопка «Compose». Она позволяет сначала составить сообщение, а лишь потом решить кому или в какой канал его адресовать. Набор пиктограмм быстрого доступа снабжён понятными описаниями – Mentions & Reactions, Drafts, Saved, Channels, People, Files и Apps. Например, нажатие Apps открывает страницу расширений Slack, где можно видеть уже установленные модули, а также искать и загружать новые.

В окне чата верх занимает навигационная линейка с полем для поиска бесед, файлов и других объектов. Поле ввода сообщений в «подвале» чата снабжено значком молнии, открывающим быстрый доступ к пользовательским расширениям Slack.

Масштабный редизайн Slack знаменует собой попытку компании активизировать использование расширений теми, кто не имеет большого опыта работы с этим сервисом. Для данной категории пользователей новые ярлыки быстрого доступа обеспечат более простой способ запуска расширений, чем существующие команды Slash Commands.

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