Процесор NVIDIA IGX Thor Robotics забезпечує фізичний AI в реальному часі для промислової та медичної периферії

6 ноября 2025 г., 15:33

0

Tweet

Штучний інтелект (AI) переходить із цифрового світу у фізичний. На заводських цехах і в операційних машини перетворюються на співробітників, які можуть бачити, відчувати та приймати рішення в реальному часі. Щоб прискорити цю трансформацію, NVIDIA представила NVIDIA IGX Thor — платформу промислового класу, створену для впровадження фізичного AI в реальному часі безпосередньо на периферії. Вона поєднує високошвидкісну обробку даних із сенсорів, надійність корпоративного рівня та функціональну безпеку в невеликому модулі для робочого столу.



Забезпечуючи до 8 разів вищу продуктивність обчислень AI, ніж його попередник, NVIDIA IGX Orin, IGX Thor дозволяє розробникам створювати інтелектуальні системи, які сприймають, міркують та діють швидше, безпечніше та розумніше, ніж будь-коли. Серед перших користувачів – лідери промисловості, робототехніки, медицини та охорони здоров’я, включаючи Diligent Robotics, EndoQuest Robotics, Hitachi Rail, Joby Aviation, Maven та SETI Institute, тоді як CMR Surgical оцінює IGX Thor для вдосконалення своїх медичних можливостей.



Медичні та промислові компанії історично стикалися з обмеженнями у впровадженні передових рішень для медичної візуалізації, хірургічної робототехніки та промислової автоматизації AI. Це відбувалося через те, що периферійним системам бракувало швидкості та потужності для обробки даних у реальному часі або для безпечного запуску кількох моделей генеративного AI без шкоди для продуктивності.



IGX Thor долає ці виклики, надаючи надійні, стійкі обчислення AI, адаптовані для промислових та медичних середовищ. Він забезпечує інтелект у реальному часі, безперебійне підключення даних, а також вбудовану безпеку та захист.



Платформа оснащена двома типами GPU NVIDIA Blackwell — інтегрованим GPU (iGPU) та дискретним GPU (dGPU) — забезпечуючи 5581 FP4 TeraFLOPS обчислювальної потужності AI з підключенням 400 GbE. Порівняно з NVIDIA IGX Orin, IGX Thor пропонує до 8 разів вищу обчислювальну потужність AI на iGPU, у 2,5 раза вищу обчислювальну потужність AI на dGPU та вдвічі краще підключення для безперешкодного запуску великих мовних моделей та візуально-мовних моделей на периферії.



Платформа промислового класу постачається з 10-річним життєвим циклом та довгостроковою підтримкою програмного стека NVIDIA AI, забезпечуючи прискорення та безпеку корпоративних та фізичних додатків AI навіть у найскладніших умовах. На IGX Thor працює програмний стек NVIDIA AI Enterprise, що включає мікросервіси NVIDIA NIM (які прискорюють розробку фізичних додатків AI від хмари до периферії), NVIDIA Isaac для робототехніки, NVIDIA Metropolis для візуального AI та NVIDIA Holoscan для обробки сенсорів.



Крім того, NVIDIA IGX Thor інтегрує елементи з повнофункціональної системи безпеки NVIDIA Halos для вбудовування функціональної безпеки в робототехніку, медичні та промислові системи AI. Це використовує бортові та інфраструктурні датчики для забезпечення як традиційної, так і зовнішньої безпеки (outside-in safety) для безпечної співпраці з людьми.



Світові лідери промисловості та робототехніки Hitachi Rail, Maven, SETI Institute та Joby Aviation впроваджують IGX Thor для створення та розгортання передових рішень AI, які підвищують безпеку, покращують ефективність та забезпечують нові рівні автоматизації на заводах, складах та у транспортних системах.



Так Hitachi Rail використовує IGX Thor для розгортання передових систем прогностичного обслуговування та автономного інспектування на залізничних мережах, підвищуючи експлуатаційну ефективність та надійність.



"AI та дані трансформують залізниці. Завдяки впровадженню NVIDIA IGX Thor, ми виводимо найпотужнішу у світі промислову продуктивність AI в реальному часі безпосередньо на периферію, що дозволяє операторам краще оптимізувати свої залізниці та інфраструктуру. Ця можливість зміцнить надійність, ефективність та оптимізацію як для пасажирів, так і для операторів", зазначив Джузеппе Маріно (Giuseppe Marino), головний виконавчий директор групи Hitachi Rail.



Maven Robotics інтегрує NVIDIA IGX Thor у своїх промислових роботів наступного покоління, щоб об’єднати вдосконалену продуктивність втіленого AI (embodied-AI) із вбудованою безпекою та прийняттям рішень у реальному часі у великому масштабі.



Піонери глобальних медичних пристроїв та охорони здоров'я Diligent Robotics та Endoquest Robotics також впроваджують IGX Thor. CMR Surgical оцінює IGX Thor для живлення передових можливостей AI у своїх хірургічних роботизованих системах, що дозволяє проводити аналіз у реальному часі та адаптивне прийняття рішень в операційній.



"Точність та безпека пацієнтів лежать в основі кожної процедури. З IGX Thor ми маємо потенціал для розгортання AI-помічників наступного покоління та хірургічного керівництва в реальному часі, які обробляють високоточні дані в режимі реального часу, дозволяючи нам спростити складні процедури та забезпечити безпечнішу, більш інтелектуальну малоінвазивну хірургію", підкреслив Кріс Фраєр (Chris Fryer), головний технологічний директор CMR Surgical.



Партнерська екосистема NVIDIA з виробників обладнання, включаючи Advantech, ADLINK, ASRock Rack та інших, надає низку периферійних серверів на базі IGX Thor, спеціалізовані плати-носії, послуги проєктування, камери та сенсори, а також програмне забезпечення для AI та систем, щоб прискорити розробку рішень.



Платформа NVIDIA IGX Thor включає дві готові до виробництва системи — модуль NVIDIA IGX T5000 та набір плат NVIDIA IGX T7000 — створені для різноманітних фізичних додатків AI з функціональною безпекою. Очікується, що виробничі системи IGX Thor та набори розробників будуть доступні в грудні.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI

0

Tweet