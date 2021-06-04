Перший «Індекс цифрової трансформації»

4 июня 2021 г., 15:15

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Аналітична компанія Gemius на замовлення «Європейської бізнес асоціації» (EBA), за підтримки «Хуавей Україна» та SAP Ukraine, провела перше в нашій країні експертне дослідження «Індекс цифрової трансформації» (PDF, UA). Опитування проводилося з 29 березня по 14 квітня. У ньому взяли участь 130 генеральних, виконавчих та технічних директорів компаній-членів EBA. Мета дослідження – аналіз поточного стану розвитку цифрової трансформації у державному та приватному секторах для оцінки ефективності відповідних процесів на різних рівнях та визначення ключових рушійних факторів і бар'єрів для цифрової трансформації.

Інтегральний показник індексу складається з п’яти рівнозначних компонентів:

загальний рівень цифрової трансформації компаній;

загальний рівень цифрової трансформації галузей;

загальний рівень розвитку цифрової інфраструктури;

загальний рівень цифрової інклюзії;

обсяг та якість державних електронних послуг.

Інтегральний показник індексу склав 2,81 бала з 5 можливих та опинився у негативній площині.

Цифрова трансформація бізнесу

Найвищу оцінку серед складових індексу отримав загальний рівень цифрової трансформації компаній. Так, 47% директорів оцінили рівень цифрового розвитку свого бізнесу як помірний, 39% вважають, що він є високим, і ще 5% – дуже високим. Лише 9% респондентів вважають, що рівень цифрової трансформації їхніх компаній є низьким. Водночас переважна більшість, а саме 89% опитаних, визнали, що корпоративна стратегія їхньої компанії містить цілі цифрової трансформації.

41% директорів оцінює рівень цифрової грамотності своїх співробітників як помірний, 13% – як низький, а 46% – як високий.

Цифрова трансформація галузей

55% опитаних вважають, що рівень цифрової трансформації галузей їхньої діяльності є помірним, 16% – високим, і ще 6% – дуже високим. Водночас 23% вважають його низьким або дуже низьким.

Інвестиції бізнесу в розвиток цифрових технологій

Бізнес інвестує в розвиток цифрових технологій. За результатами опитування, пріоритетними інвестиціями у цьому напрямі є взаємодія з клієнтами (CRM, електронна комерція, автоматизація маркетингу) – 85% компаній, аналіз даних – 55%, управління взаємодією зі співробітниками (базові HR-процеси, управління талантами, цифрове робоче місце) – 48%.

Оцінка обсягу та якості надання державних електронних послуг

Переважна більшість опитаних оцінює обсяг та якість надання державних е-послуг високо або задовільно (7% та 55% відповідно). Серед найбільш поширених електронних державних сервісів найкраще респонденти індексу оцінили роботу єдиного порталу державних послуг «Дія».

Розбудова цифрової інфраструктури, а також покращення доступу до використання сучасних технологій (цифрова інклюзія) є пріоритетними завданнями для держави у цьому контексті.

Рівень розвитку цифрової інфраструктури 47% респондентів оцінюють як помірний, 42% – як низький або дуже низький.

Рівень цифрової інклюзії більшістю опитуваних було оцінено як низький або дуже низький (54%).

«Минулий 2020 рік спонукав бізнес до безпрецедентних змін та пришвидшення процесів цифрової трансформації, тому ми вирішили дослідити процеси розгортання диджиталізації. Сподіваємося, що отримані дані будуть корисними для усунення бар’єрів та пошуку точок зростання, а проведене дослідження у подальшому слугуватиме індикатором темпів цифрової трансформації бізнесу та державного сектору в Україні», – наголосила Анна Дерев’янко, виконавчий директор EBA.

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