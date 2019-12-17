 
`

Schneider Electric - Узнайте все про энергоэффективность ЦОД


СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 50 (1195)

08.12 - 15.12

читать

Архив номеров

Что для вас является метрикой простоя серверной инфраструктуры?

Колонка

Александр
Орехов
Сингулярная

Best CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Период регистрации в BEST CIO 2019 продлен

17 декабря 2019 г., 18:32
+11
голос
Стартовал BEST CIO 2019. Регистрация открыта!

Оргкомитет BEST CIO сообщает о продлении периода регистрации и заполнения анкет участников до 25 января 2020 г.


Партнерами BEST CIO 2019 выступят такие мировые гранды, как Cisco, Check Point, NetApp, Lenovo, OKI. Проект также поддержали украинские компании Avalis, IT-Solutions МУК и «Укртелеком».

Главная задача проекта остается неизменной с момента его основания — выявление наиболее профессиональных ИТ-руководителей, работающих на украинских предприятиях в различных индустриях и отраслях.

В конкурсе могут принять участие все желающие ИТ-директора украинских компаний, достаточно лишь зарегистрироваться и заполнить анкеты в рамках первого этапа проекта, который будет проходить до 25 января 2020 г. На основе собранных анкет будут сформированы списки участников конкурса, из которых жюри, состоящее из рыночных экспертов и ИТ-директоров, победивших ранее в конкурсе, выберет тройки финалистов BEST CIO 2019.

После первого тура состоится второй, в рамках которого с финалистами и их руководителями будут проведены персональные интервью. Собранная информация будет представлена жюри, которое определит победителей BEST CIO 2019 в каждой из индустрий.

Имена победителей BEST CIO 2019 будут оглашены на торжественной церемонии награждения в конце февраля 2020 г.

Вы можете ознакомиться с результатами BEST CIO 2018.
А также посмотреть фоторепортаж с церемонии награждения по итогам прошлого года.

Фоторепортаж с церемонии награждения Best CIO 2018


Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации

+11
голос

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  
 

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи
Реклама

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  