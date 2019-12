Период регистрации в BEST CIO 2019 продлен

17 декабря 2019 г., 18:32

Оргкомитет BEST CIO сообщает о продлении периода регистрации и заполнения анкет участников до 25 января 2020 г.





Партнерами BEST CIO 2019 выступят такие мировые гранды, как Cisco, Check Point, NetApp, Lenovo, OKI. Проект также поддержали украинские компании Avalis, IT-Solutions МУК и «Укртелеком».

Главная задача проекта остается неизменной с момента его основания — выявление наиболее профессиональных ИТ-руководителей, работающих на украинских предприятиях в различных индустриях и отраслях.



В конкурсе могут принять участие все желающие ИТ-директора украинских компаний, достаточно лишь зарегистрироваться и заполнить анкеты в рамках первого этапа проекта, который будет проходить до 25 января 2020 г. На основе собранных анкет будут сформированы списки участников конкурса, из которых жюри, состоящее из рыночных экспертов и ИТ-директоров, победивших ранее в конкурсе, выберет тройки финалистов BEST CIO 2019.



После первого тура состоится второй, в рамках которого с финалистами и их руководителями будут проведены персональные интервью. Собранная информация будет представлена жюри, которое определит победителей BEST CIO 2019 в каждой из индустрий.



Имена победителей BEST CIO 2019 будут оглашены на торжественной церемонии награждения в конце февраля 2020 г.

Вы можете ознакомиться с результатами BEST CIO 2018.

А также посмотреть фоторепортаж с церемонии награждения по итогам прошлого года.

